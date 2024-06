Pro ni to bylo další vítězství do bohaté sbírky, pro něho vůbec první triumf v Českém poháru v krátkém triatlonu. Trutnovský závod ELIMINATOR SUPERSPRINT ovládli v sobotu 8. června Tereza Svobodová a Jan Odehnal.

Novinkou letošní pohárové sezony je Speedo Plavecká prémie, která oceňuje nejlepší plavecký výkon celého závodu. V Trutnově plavali nejlépe Tomáš Kříž (na snímku). | Foto: Česká triatlonová asociace

Druhý letošní pohárový závod přivítal Trutnov, konkrétně kemp Dolce, kde byla pro triatlonisty připravena náročná trať s ostrým cyklistickým stoupáním, které dosahovalo místy 22% sklonu.

Pořadatelé dopředu upozorňovali závodníky, ať si připraví lehké převody.

ELIMINATOR SUPERSPRINT, Trutnov 2024

Muži: 1. Jan Odehnal, 2. Tomáš Kříž, 3. Jakub Odehnal

Ženy: 1. Tereza Svobodová, 2. Michaela Mitisková, 3. Adriana Horňová

„Já jsem z Chrudimska, kde moc kopců nemáme, ale stejně mi tyhle tratě sedí. Navíc mám nové lehké kolo, takže to bylo dneska přesně pro mě,“ usmívala se v cíli Tereza Svobodová, která si letos závodění především užívá.

Stala se mistryní republiky i vítězkou Českého poháru v aquatlonu. Minulý týden si poprvé vyzkoušela střední triatlon, když se postavila na start ikonického Czechmana. A teď dokázala uspět i na tratích super sprintu. „Závodím především pro radost, a tak je letos mým hlavním cílem objet Český pohár,“ dodala bezstarostně.

Závodníci nejprve absolvovali kvalifikaci, ve které si z žen nejlépe vedla Michaela Mitisková, ale Svobodová si postup do finále pohlídala z druhého místa. Mezi muži předvedl už při svém prvním startu nejlepší výkon Jan Odehnal.

Ve finále šla po 250 metrech plavání z vody jako první Adriana Horňová, během 6km cyklistiky ji ale brzy dostihly Tereza Svobodová i Michaela Mitisková. Na 1,5km běhu pak Svobodová podala suverénní výkon a zvítězila o šest vteřin před Mitiskovou a o půl minuty před Horňovou.

„Tahle sezona je pro mě ohromně úspěšná, mám z toho hroznou radost,“ smála se Svobodová.

Finále mužů nabídlo krásný bratrský souboj: ve finále sice plaval nejlépe Tomáš Kříž, na kole ale jasně dominovali Jan a Jakub Odehnalové, kteří si vypracovali náskok. V běhu se mezi ně znovu dostal Kříž, na triumfu Jana Odehnala už ovšem nedokázal nic změnit. Kříž ztratil 17 vteřin, Jakub Odehnal dalších 21.

„Vůbec jsem nečekal, že by to mohlo takhle dopadnout. Předpokládal jsem, že první bude Tomáš, ale asi se mu nepovedlo kolo. V běhu jsem pak chtěl jít od začátku do konce naplno – jsem totiž původně běžec a jinak bych neměl šanci zrychlit,“ uvedl Odehnal, pro kterého to bylo vůbec první pohárové vítězství v Českém poháru v krátkém triatlonu.

Novinkou letošní pohárové sezony je Speedo Plavecká prémie, která oceňuje nejlepší plavecký výkon celého závodu. V Trutnově plavali nejlépe Tomáš Kříž (3:10,42) a Kristýna Dvořáková (4:02,83).

Pořadatelé z trutnovské Lokomotivy i na letošek připravili několik novinek. Ze světové série Super League pochází nejen samotný eliminační formát, ale letos si odtud přenesli i tzv. zkratku. Je to bonus, který si do finálového závodu přinesli nejrychlejší plavec, nejrychlejší běžec a také celkový vítěz úvodní eliminační rozjížďky.

Český pohár pak bude pokračovat hned příští víkend, kdy se uskuteční mistrovství republiky v super sprintu v Příbrami.