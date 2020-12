Velká naděje motocyklového sportu vyrůstá ve Zlíně. Talentovaný 15letý Jakub Gurecký vystrčil na závěr sezony důrazně růžky ve své premiérové sezoně Northern Talent Cup.

Nebýt technických problémů z úvodu roku, jistě by bral lepší než konečnou čtvrtou příčku.

Důkaz? Ovládnutý poslední závod ročníku na domovském Masarykově okruhu, tedy klání, které je označováno jako jeden z předstupňů do MS silničních motorek. Zastřešuje jej samotná Dorna, promotérská společnost MotoGP.

„Je to tak. Kdo chce mezi elitu, musí uspět v této společnosti nadějí. Po letošní premiéře bych moc rád zaútočil na nejvyšší stupeň,“ potvrzuje Gurecký, stále ještě žák posledního ročníku základní školy.

I přes svůj nízký věk je přitom odbornou veřejností označován za největší český talent mezi silničními motocyklisty.

„Dobře se to poslouchá a těší mě, ale rozhodně neusínám na vavřínech a jdu dál na sobě tvrdě pracovat. Samozřejmě jako každý kluk sním o mistrovství světa,“ potvrdil sympatický mladík z našeho regionu.

Od mládí jste se věnoval jenom motocyklům?

Ne. Od čtyř let jsem sedm let závodně lyžoval za zlínský klub. Poté jsem začal k motorkám hledat doplňkový sport pro doplnění fyzické přípravy na sezonu, rozvíjení obratnosti a rovnováhy. Vyzkoušel jsem i parkur, naposledy vyhrála kolová. V žácích jsem hrával s Adamem Uhrovičem, ovšem nyní už tolik zápasy nehraji a spíše se věnuji jen trénování. Pořád platí, že mi to více než na kole jde na motorce. (úsměv)

Kdy jste se tedy dostal k motorkám?

K motocyklům mám vztah už od malička. Stejně jako můj taťka jsem chtěl jezdit na motorce, a tak se stalo, že jsem na své čtvrté narozeniny dostal minibike a propadl mu. Dá se říci, že dříve než jsem začal chodit, jsem jezdil na motorce. (smích)

Jaký byl tedy váš první závodní stroj?

Minibike o objemu 40ccm. Poprvé jsem oficiálně závodil v sedmi letech, v rámci Brněnské ligy se v Brně soutěžilo na motokárovém okruhu.

Jezdil někdo ve vaší rodině na motorkách?

Nikdo se jim závodně nevěnoval. Ale taťka od mala závodně lyžoval a mamka se věnovala atletice - skákala do dálky. Naše rodina má sport ráda, i proto od ní cítím velkou podporu.

Jak je ekonomicky náročný váš sport?

Motocyklový sport v počátcích, na minibicích, není až tak finančně náročný. Avšak s postupem do vyšších kategorií začíná být tento sport naopak velmi náročný. Nyní musíme vynaložit nemalé peníze.

Jak je složité pro 15letého talentovaného klučinu sehnat sponzora?

Je to velmi těžké, až nemožné. Momentálně máme dva drobné sponzory, kteří jsou z okruhu známých mých rodičů.

Jaká hodnotíte uplynulou sezonu?

Byla úspěšná, velmi se mi líbila. Získal jsem spoustu zkušeností a mohl se porovnat s ostatními, zhruba stejně starými jezdci. Cítím, že v této sezoně má výkonnost rostla a i přes technické problémy z úvodu roku jsem předvedl dobré výsledky.

Který závod považujete za nejpovedenější?

Nejvíc jsem rád za druhý, finálový závod v Brně. Ten se mi nejvíce povedl a i proto jsem vyhrál. Úspěch jsem samozřejmě oslavil, s rodinou a nealkoholickým šampusem!

Jak moc vám koronavir ovlivnil letošní sezonu a jak ovlivní tu další?

Covid ji bohužel jako v jiných sportech hodně ovlivnil. Jeli jsme méně závodů, než bylo naplánováno, a nemohl jsem tolik trénovat na motorce. Doufám, že další sezonu koronavir zásadně neovlivní. Moc se na ni těším, mám v ní velké plány.

Jaké máte tedy plány a cíle?

V další sezoně se nejspíš žádné změny konat nebudou. Vsadím na stejnou motorku – KTM RC4R 250ccm, trénovat a závodit budu pod akademií JRT Brno Circuit, kde nás vede Michal Šembera, úspěšný motocyklový závodník. Pod stejným týmem budu startovat ve stejném poháru jako letos, Northern Talent Cupu, a pokusím se ho vyhrát, abych mohl postoupit do prestižnějšího Red Bull Rookies Cupu.

Říká se, že úspěch ve vaší soutěží je vstupenkou do velkého motocyklového světa. Jak to vnímáte vy? Už se cítíte jednou nohou v nejprestižnějším šampionátu?

Opravdu tento šampionát je velikou šancí pro spousty jezdců ze střední a východní Evropy. Pro výherce je zajištěn přímý postup do Red Bull Rookies Cupu a z tohoto bodu je to jen krok do světového Moto GP.

Cítíte velkou šanci?

Ano, protože tento rok jsem nedojel dva závody kvůli technickým potížím a nemohl tak bojovat o celkové prvenství v šampionátu. Nyní mám ty nejvyšší plány a ambice.

Jaká je ve vaší kategorii konkurence?

Je skutečně velká. Navíc s novou sezonou se dá očekávat, že přibudou další mladí kluci, kteří nejspíš pojedou dobře. Já se jich však nebojím. Věřím si i proto, že stále tvrdě trénuji a chci být maximálně dobře připraven.

A co škola? Co studujete? Jste dobrý žák?

Jsem v 9. třídě na 3. Základní škole Slovenská ve Zlíně, žádný individuální studijní plán nemám, vše stíhám normálně. Premiantem nejsem, ale patřím k těm lepším ve třídě. Jen k motorkám se neupínám, snažím se dobře učit. Popravdě ale motocyklová kariéra je pro mě velkým lákadlem.

Co říkají na vaše závodění spolužáci? Neškemrají o svezení?

Ani ne. Mí spolužáci se popravdě o mě a mé závodění moc nezajímají.

Nyní odpočíváte nebo již naplno trénujete?

Pár týdnů po sezoně jsem odpočíval, ale nyní již naplno trénuji. Nyní pracuji hlavně na fyzičce – běhám, když počasí dovolí, jezdím na kole či posiluji. Nyní hlavně pracuji s tělem, dělám kliky, shyby a podobně. I v tomto nelehkém čase se musím udržovat v kondici.

Jak taková příprava vypadá? Musíte i do zahraničí, v zimě za teplem?

Připravuji se různě - jezdím na kole, na silnicích i v terénu, hraji kolovou, mám kondiční přípravu. V zimě trénuji na lyžích v bránách a některé roky, ne každý, jezdíme ke konci zimy nebo na jaře do Španělska trénovat na motorkách.

Sledujete šampionát MS? Prozraďte, komu držíte palce a máte za vzor…

Mistrovství světa sleduji, ale nikomu vyloženě nefandím. Letos mě každopádně překvapila vyrovnanost jezdců. Konkrétní vzor nemám, od každého špičkového závodníka se snažím vzít jen to nejlepší. (úsměv)

Chtěl byste se v budoucnu živit závoděním na motocyklech?

Kdo by nechtěl? (smích) Mým snem a cílem je se dostat do šampionátu mistrovství světa a současná načatá cesta je podle mne správná. Bude záležet jen na mě a trošce sportovního štěstí. Po základní škole bych chtěl pokračovat ve studiu na gymnáziu, abych měl další čtyři roky na rozmyšlenou, co v budoucnu dál dělat. Nyní se snažím uspět hlavně na motocyklu a probít se mezi absolutní elitu.