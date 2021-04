Zde jej trápila únava a bolesti hlavy. „Až teď si zpětně uvědomuji, že to byl vlastně zázrak. Musel jsem se vymáčknout na maximum, abych se mohl soustředit a vnímat auto. Po cestě domů jsem pak usínal,“ přiznal Cais, který se po převládající únavě a dalších komplikacích rozhodl řádně vyšetřit.

Úspěšného závodníka tak čeká několik týdnů v klidovém režimu a kvůli tomu musel zrušit nejbližší program, tedy účast na rallye v italském Sanremu a hlavně na světovém podniku v Chorvatsku. Každý den navíc dostává injekci proti sraženinám krve.

Poslední zdravotní výsledky nejsou dobré – koronavir má stále ve svém těle, pořád ho zatěžuje na srdci. „Myslel jsem, že to budou plíce, ale ono to všechno úzce spolupracuje v organismu. Bohužel, covid je svinstvo. Na tento syndrom stále není lék, nejdůležitější je tak klidový režim,“ uvědomuje si Erik Cais.

I když je mu 21 let, je profesionálním sportovcem se zkušenostmi v továrním cyklistickém týmu, stále není zdravotně v pořádku: „Jsou dny, kdy nemohu vyjít ani schody a pořád kašlu. Projdu se k autu, zjistím že dýchám jako lokomotiva a jdu zase domů.“

A to není vše – největší překážkou je konstantní únava. „Vůbec jsem nepočítal s tím, že mě covid takto sejme. Myslel jsem, že ho po pěti dnech vyležím. Teď spím devět hodin, probudím se, hodinu funguji a pak zase na tři hodiny usnu. A to se říká, že tato pandemie působí hlavně na obézní a starší lidi,“ dodal Cais, který bude minimálně měsíc v klidovém režimu. A bude si přát hlavně jednu věc: „Abych se co nejdříve mohl vydat na delší procházku. To zatím nemohu.“

Stihne začátek evropského šampionátu?

Zároveň nadějný pilot rallye dostává každý den injekci. Poté se vyhodnotí, zda se stav viditelně zlepší a připraví se další plán. Ten původní je už tak narušený – člen Orsák Rallysport týmu měl startovat v Itálii a o víkendu na mistrovství světa v Portugalsku. Cais se tak upíná květen a start evropského šampionátu. Ten je pro pilota Fordu Fiesta Rally2 prioritní.

A jak se Cais v současné době připravuje? Dívá se na on-boardy z předloňských ročníků rallye. Trénink by mohl být kvalitnější, ale to zatím nejde. „Mrzí mě, že nemohu hrát rallye na simulátoru. Mohu tak na pět minut, pak se mi zvýší tepová frekvence a už kašlu,“ popsal těžkosti nadějný český pilot.