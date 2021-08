A tento víkend jej čeká další novinka. První start s týmovou Škoda Fabia Rally2 na jubilejním padesátém ročníku slavné Barum rally!

„Zatím se udržuji v klidu, nervy ještě přijdou. Je potřeba si to však nepřipouštět, obzvláště počasí si s námi má pohrát. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale nechtěl bych chybět v top deset,“ má jasno Střítecký.

V absolutní klasifikaci Mistrovství České republiky mu patří průběžné čtvrté místo. Slušné výsledky z národního šampionátu by jezdec z regionu chtěl potvrdit i v domácím prostředí.

„Poslední dvě rally pro mě byly velkou školou. Na Bohemce jsem měl možnost vidět, jak pracuje tovární tým a jsem rád, že ve fungování našeho týmu je hodně podobností, i když se samozřejmě nemůžeme měřit například v oblasti testování. V Itálii jsem zase měl možnost zažít celkovou atmosféru podniku Mistrovství Evropy, podtrženou navíc silnou účastí místních extrémně rychlých jezdců. Obě zkušenosti mi také ukázaly, jak je důležité vhodně zvolit co nejvyšší tempo od samého začátku a udržet ho stabilně po celou dobu. Neznamená to samozřejmě jít do rizika, ale co nejvyšší nasazení od prvních metrů. Na Barum rally chci jet přesně takhle,“ říká.

Na prestižní akci se představí teprve podruhé. Příprava byla stejná, Střítecký k věhlasnému podniku přistupuje stejně jako k normálnímu závodu.

„Důležitý je výsledek na konci sezony. Ne ze zbrklosti to tady zahodit,“ ví dobře.

Tým ACA ŠKODA Vančík Motorsport se letos soustředí na český mistrák.

„To je naše priorita,“ přikyvuje jezdec. „Vzhledem k tomu, že jsme jeli i v Římě, tak Evropa je navíc,“ přidává.

Stříteský, jenž společně s navigátorem Jiřím Hovorkou, vozíme na rámu auta čtyřlístek pro štěstí, čekal na Barum rally větší konkurenci, více zahraničních jezdců.

„Je tady Mikkelsen (Andreas Mikkelsen – pozn. red.), Lukjaňuk nakonec nepojede. Potkali jsme se s nimi už v Římě. Alespoň přijela tato velká jména. Jsou tady rychlí kluci, kteří jsou v top deset v Evropě. Určitě něco ukážou. Uvidíme, jak se proti ním povede,“ uvedl.

Sám by chtěl atakovat elitní desítku, prohánět favority.

„Záleží ale, kde se bude pohybovat česká špička. Když kluci pojedou na bedně, budu se muset za nimi hnát do první pětky. Záleží, jak Honza Kopecký s Filipem Marešem nasadí tempo,“ míní.

Favorit zůstává právě Kopecký. „Přeci jen už má najeto, zná tratě,“ má jasno.

Letošní ročník, který je oproti minulým letům dost obměněný, pro jezdce bude zajímavý, hodně těžký.

„Je super, že se pořád nejezdí stejné erzety. Pindula je v noci zrádná, ještě na konec v neděli může rozhodovat poslední vložka. Májová je spojená, bude dlouhá. Těšíme se na to,“ říká.

Jezdcům ani divákům zřejmě nebude přát počasí. Poslední prázdninový víkend má být chladný a deštivý. Nejvyšší denní teploty se nedostanou nad dvacet stupňů.

„V neděli má pršet, ale naděje umírá poslední. Snad se něco změní,“ doufá.

Nejen Střítecký si přeje sluníčko a suchou trať.

„Když Barumka proprší, tak je o to těžší. My se s tím už nějak popereme, horší je to ale pro diváky. Když je padesátý ročník, mohlo by vyjít počasí,“ uvedl.

Také jezdce stáje ACA ŠKODA Vančík Motorsport bude podporovat spousta fanoušků.

„Domácí podpora je znát a cítit. Lidé se ke mně hlásí, já se vyhecovat nenechám,“ dodává s úsměvem.