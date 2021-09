„Měl jsem otřes mozku a oba jsme byli potlučení, spolujezdec Jirka naštěstí nemusel do nemocnice a mě pustili po dvou dnech. Nyní jsem už fit,“ hlásí 21letý talent z Valašska, pro něhož to byla premiérová havárie.

Do té doby dojel všech třicet podniků, ve kterých startoval.„Nyní jsem neodhadl rychlost na horizontu. Byli jsme moc rychlí a letěli daleko. Navíc jsme horizont skočili trochu nakřivo, po dopadu auto odskočilo na stranu a my vyletěli z tratě. Strom nás odrazil zpátky, šli jsme přes střechu a byl konec,“ klopí oči a uvědomuje si chybu Stříteský, kterého ale karambol nijak vážně nepoznamenal. „Všichni teď naplno pracujeme na autě, abychom do Pačejova vše stihli,“ řekl člen týmu ACA ŠKODA Vančík Motorsport.

Šéf týmu Jaroslav Vančík nyní směřuje veškeré úsilí k tomu, aby byl vůz co nejdříve v pořádku. „Letošní Barumka opět potvrdila svou pověst nejnáročnější rallye v Česku. Svoji daň jsme zaplatili i my. Tak to je, když jezdec hledá limit. Stane se, že ho překročí, ale jinak ho najít nelze. Naštěstí se to obešlo bez větších zdravotních následků,“ oddechl si Vančík, jenž i přes drsný karambol nepochybuje, že mladá dvojice pojede na příští rallye opět naplno.

„Auto jsme odstrojili minulý týden, takže jsme poměrně rychle věděli, co nás čeká za opravy. Rám poškozený nebyl a hlavní agregáty vypadají zatím také dobře. Všechno ale ještě musí projít hloubkovou kontrolou a diagnostikou, aby se na dalších rally neobjevily nějaké následné poruchy.

Musím poděkovat všem mechanikům týmu za dosud odvedenou i budoucí práci a nasazení. Velký dík také patří Mirkovi Březíkovi za to, že odložil všechny své plány a okamžitě začal pracovat na opravě. Museli jsme také přeorganizovat práci v celé firmě, všichni teď pracují na především na opravě rallye auta. Přestože je práce strašně moc, kluci to určitě stihnou a nepochybuji, že v Pačejově budeme na startu. Byl bych rád, kdybychom před Pačejovem stihli i nějaké testování,“ dodal šéf týmu.