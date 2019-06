,,Čekání bylo opravdu hodně dlouhé, takže pocity z vítězství se teď jen těžko dají popsat. Naposledy to bylo ještě s es dvoutisícovkou na soutěži v Pačejově před dlouhými pěti lety," vzpomínal na premiérové vítězství zlínský pilot Fábie.

,,Musím smeknout před pořadateli, protože opět nachystali velice pěknou soutěž, kterou jsme si užívali od začátku do konce. Všechno fungovalo perfektně, tedy až na drobné zaváhání na první ranní rychlostce. Samozřejmě musím poděkovat celému týmu Keane motorsport, který nám vůz na soutěž perfektně připravil," byl s průběhem soutěže nadmíru spokojený Tarabus, který má v plánu se letos zúčastnit kompletního seriálu jednodenních závodů a domácí Barum rally.

Druhého v pořadí Romana Odložilíka se stejným vozem vyřadily ze souboje o zlato drobné chyby, kterých se opakovaně dopustil.

,,Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale udělali jsme spoustu chyb, kterým se vítěz dokázal vyvarovat. Bohužel jsme dostali i nějaké penalizace za retardér, o kterém ale nevím že bych někde neprojel nebo o něj zavadil," byl lehce zklamaný pilot další Škoda Fábie R5 ve startovním poli, který se tedy musel spokojit pouze se druhou příčkou.

,,Jinak samozřejmě pořadatelé opět odvedli pěkný kus práce a připravili znova parádní soutěž s lehce obměněnými tratěmi oproti předchozím ročníkům," pěl slova chvály na práci pořadatelů pětinásobný vítěz soutěže.

Třetí místo patří ve Vyškově posádce Martin Vlček - Ondřej Krajča s korejským vozem Hyundai I20 R5.

,,Sice tento výsledek podle toho nevypadá, ale s novým vozem se stále učíme a snažíme se hledat jeho nejvhodnější nastavení. Je super že se nám takový výsledek podařilo zajet už při naší společné šesté účasti v soutěži," lebedil si jezdec z Nového Jičína.

Čtvrté místo v pořadí patří ve Vyškově posádce Partik Rujbr - Jaromír Švec a páté místo si po dvouměsíční pauze připsal při svém druhém letošním startu s novým vozem Škoda Fabia R5 Jan Jelínek se spolujezdcem Petrem Ingrem.

,,Dva měsíce jsou opravdu dlouhá doba, takže to dnes bylo opět spíše o učení s vozem a našel jsme na sobě obrovské rezervy. Těžko se po takové době třeba odhadují brzdné body, což se samozřejmě pod našim výkonem podepsalo. Jsem ale rád, že jsme vůz opět dovezli neporušený až do cíle a za čtrnáct dní tak snad vyrazíme na naši oblíbenou soutěž mezi vinice do okolí Hustopečí," zhodnotil soutěž s trochou sebekritiky zlínský pilot, kterému k pátému místu pomohla i třicetivteřinová penalizace jeho nejbližšího soupeře Karla Trněného.

Vítězem hodnocení rallysprint série vypsané pro vozy s jednou poháněnou nápravou se ve Vyškově stal Tomáš Knápek s vozem Opel Adam R2 , hodnocení šampionátu historických vozů zase opanovala posádka Vlastimil Neumann s Martinem Hlavatým a vozem Ford Escort RS Cosworth.

Další soutěží seriálu bude až na konci července západočeská Rally Pačejov.

Výsledky Rally Vyškov 2019 :

1.Tarabus Jaromír - Trunkát Daniel Škoda Fabia R5 00:40:15.1

2.Odložilík Roman - Tureček Martin Škoda Fabia R5 + 15.0

3.Vlček Martin - Krajča Ondřej Hyundai i20 R5 + 22.7

4.Rujbr Patrik - Švec Jaromír Škoda Fabia R5 + 32.2

5.Jelínek Jan - Ingr Petr Škoda Fabia R5 + 58.3

6.Trněný Karel - Doerr Christian Ford Fiesta R5 + 01:19.3

7.Hanák Jiří - Novák Jaroslav Ford Fiesta R5 + 02:02.2

8.Rigler Gerald - Heigl Jürgen Ford Fiesta R5 + 02:15.8

9.Kurka Tomáš - Janovská Kateřina Ford Fiesta R5 + 02:20.4

10.Ševčík Pavel - Vajďák Luděk Mitsubishi Lancer Evo IX + 2:47.5

JIŘÍ HEJTMÁNEK