Dvaačtyřicetiletý jezdec v úterý při testovací jízdě skončil s autem v příkopě na střeše. „Na první pohled autu nic není. I když se ještě něco skrytého může objevit, na devětadevadesát procent nastoupíme,“ hlásí Jaromír Tarabus, jenž si nepřipouští, že by v pátek nevyrazil vstříc nástrahám domácího podniku.

Na kluzkém asfaltu v úterý dostal smyk a skončil mimo trať.

„Buď jsme to neodhadli, nebo nás něco překvapilo. Sám pořádně nevím, co bylo příčinou karambolu. Vypadalo to nevinně,“ krčil rameny.

Hlavně kvůli nečekané komplikaci si letos žádné cíle nedává.

„Hlavně chceme dát do pořádku auto a zajet co nejlépe,“ hlásí Tarabus, jenž vědomě žádné novinky i přes jubilejní start nechystal.

„Vše probíhá standardně, jako každý rok. Akorát jsme si letos pochroumali auto, což se předtím nikdy nestalo,“ usmívá se hořce zkušený pilot.

Jinak se na slavný podnik, který absolvuje s tradičním navigátorem Danielem Trunkátem, těší. I když ví, že ho čeká náročný závodní víkend. „Barumka je hodně těžká, a tak se k ní musí přistoupit. Žádná zkouška se nesmí podcenit,“ ví domácí pilot.

Stejně tak ani soupeře před startem vůbec neřeší. „Konkurence je zde vždycky velká,“ připomíná a stejně jako v minulých letech má o favoritu jasno – Jan Kopecký.

„Od Rusa Lukjaňuka až tolik nečekám, nevím, jak mu to s Citroënem na asfaltu pojede,“ upozornil.

Ať letošní Barumka dopadne jakkoliv, chce zlínský jezdec v domácím prostředí startovat i příští rok, kdy se koná jubilejní padesátý ročník. „Teď o tom nemá cenu přemýšlet, ale je to velké lákadlo,“ přiznává.