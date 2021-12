,,Jurásek je nový hráč na okruhu. Běhavý tenista ze Zlína má kvalitní údery. Chybí mu však zkušenosti. Proto jsem brzy odhalil jeho slabiny a našel jsem recept na jeho hru. Turza mě v posledních čtyřech zápasech porazil. Levoruký matador z Ilavy má herní styl postavený na nepříjemném liftovaném útočném forhendu a čopovaném bekhendu. Tento styl mi nesedí. V porovnání s posledními duely jsem však proti němu změnil taktiku a to se mi vyplatilo. Snažil jsem se totiž útočit přes jeho forhend a to slovenského soupeře zaskočilo,“ potěšil Jana Nahodila postup do finále.

V něm však na Milana Bílka nestačil.

,,Před soubojem o první příčku mi ztuhly svaly. Po semifinálové partii s Turzou jsem totiž na finálové střetnutí čekal dvě a půl hodiny. Navíc jsem tenisového veterána z Mohelnice podcenil,“ přiznal Nahodil.

,,Bílka ale celý turnaj zastihl ve skvělé formě. Ve všech zápasech a ani ve finále nedělal ve výměnách chyby a proto zlínský Jašek Cup zaslouženě vyhrál,“ uznal Jan Nahodil.

Turnaj se hrál v hale na antuce ve Zlíně na Vršavě.

VÝSLEDKY KATEGORIOVÉHO GRAND SLAMU V TURNAJI JAŠEK CUP 2021:

Čtvrtfinále: Jan Nahodil (Valašské Klobouky) – Libor Jurásek (Zlín) 6:0, Luboslav Turza (Ilava) – František Koch (Vítkov u Opavy) 6:3, Milan Bílek (Mohelnice) – Jaromír Tomis (Frýdlant nad Ostravicí) 6:1, Libor Zapletal (Lhotka u Zlína) – Marian Dobrotka (Sidonie) 6:4.

Semifinále: Nahodil – Turza 6:1, Bílek – Zapletal 7:5.

O 3. místo: Turza – Zapletal 7:5.

Finále: Milan Bílek – Jan Nahodil 6:1.