Matador z krajského města v atraktivním prostředí na pobřeží Jaderského moře v osmifinále jasně překonal Igora Pauloviče z Bratislavy, ve čtvrtfinále porazil Václava Tauše (Brno), v souboji o postup do finále ho porazil pozdější vítěz turnaje další Brňan Pavel Tůma.

,,S Paulovičem to bylo jednoznačné utkání. Tenista s Bratislavy do stavu 4:0 nezískal žádný fiftýn. Tauš byl podstatně silnějším soupeřem. Nepříjemné byly jeho razantní údery. Jeho herní styl se mi však dařilo eliminovat vysokými liftovanými balony. Důležité body jsem získával přes forhend Brňana. S Tůmou jsem letos už jednou prohrál. A nedařilo se mi proti němu ani ve Slovinsku. V semifinálové partii jsem prohrával už 1:4. Podařilo se mi sice vyrovnat na 4:4, závěr zápasu ale znovu patřil pozdějšímu vítězi celého turnaje,“ konstatoval Machala po duelu o postup do finále.

Divokou kartu do turnaje dostal hokejista Tomáš Plekanec. Ten si ho zahrál mimo bodování v seriále Senior´s Tour 50 +. Hostem a pozorným divákem byla i bývalá hráčka první desítky ženského světového žebříčku Lucie Šafářová.

V Portoroži se na rozpálené antuce hrála také soutěž šedesátníků. V ní se z postupu do finále radoval Jan Nahodil. Valašskokloboucký tenista ve čtvrtfinále překonal Petera Ducha z Liptova 6:0, v semifinále zdolal Vlastimila Kadlece (Lomnička u Tišnova) 6:2. Ve finále tenisový matador z Valašska podlehl Peterovi Mišíkovi z Ilavy 0:6.

,,Výsledek duelu s Duchem neodpovídá průběhu zápasu. Houževnatý slovenský tenista měnil rytmus hry, já jsem ale zvládal koncovky vyrovnaných gemů. Ve čtvrtfinálovém souboji jsem byl také ve výměnách jistější. Byl jsem na tom líp i fyzicky. S Kadlecem se velmi dobře známe. Zlom v semifinálovém střetnutí nastal za stavu 3:2, kdy jsem prolomil servis soupeře z Lomničky u Tišnova. Také finále bylo vyrovnanější, než napovídá jeho konečný výsledek. Favorita Mišíka jsem zaskočil tvrdou hrou a v úvodních čtyřech gemech jsem třikrát vedl 40:0 a jednou 40:15. Ale ani jeden gem jsem nevyhrál. Místo toho, abych vedl 3:1, tak jsem prohrával 0:4. Vývoj zbytku zápasu už si Mišík pohlídal,“ prozradil Jan Nahodil.

Ve stejné soutěži se ještě dařilo Jiřímu Fialovi ze Zlína. Fiala ve čtvrtfinále udolal Jána Cerovského ze Zvolena 6:2, v semifinále však skončil na raketě Petera Mišíka, s nímž prohrál 1:6.

VÝSLEDKY TURNAJE PADESÁTNÍKŮ MEDITERANO PAXROUR V PORTOROŽI 2021:

Osmifinále:

Jaroslav Čierný (Žiar nad Hronom) – Jiří Fiala (Zlín) 7:5, Pavel Tůma (Brno) – Jozef Druska (Bratislava) 6:0, Václav Tauš (Brno) –

Jaroslav Dočekal (Třebíč) 6:3, Dušan Machala (Zlín) – Igor Paulovič (Bratislava) 6:0, René Parák – Jano Hanulák (oba Bratislava) 6:1, Tomáš Plekanec (Kladno) – Luboš Sojka (Poličná) 6:4, Peter Kolbik (Topolčany) – Miloš Michel (Bytča) 6:1. Anton Oškrobaný volný los.

Čtvrtfinále: Tůma – Čierný 6:3, Machala – Tauš 6:2, Plekanec – Parák 6:4, Kolbik – Oškrobaný 6:4.

Semifinále: Tůma – Machala 6:4, Plekanec – Kolbik 6:2.

Finále: Pavel Tůma – Tomáš Plekanec 6:4.