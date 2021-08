Titul získala Pauline Ferrand Prevotová. Francouzka se v Srbsku prezentovala časem 1:26:36. Stříbro brala Anne Terpstraová (1:27:54), třetí místo obsadila Anne Tauberová (obě Nizozemí, 1:28:14).

Na start závodu se postavilo celkem 53 bikerek. Do cíle jich dojelo 48.

Zisk šestnácté příčky je pro Terezu Tvarůžkovou velkým úspěchem.

,,S umístěním jsem spokojená. To však mohlo být ještě lepší,“ tvrdí rodačka z Valašska.

,,Bohužel mi pořád nejdou starty. To je moje prokletí. Proto jsem při nájezdu do prvního tunelu musela sesednout z kola. To mě zbrzdilo,“ přiznala Tvarůžková.

S přibývajícími kilometry si v Srbsku ve velkém vedru jela svůj závod.

,,Menší krizi jsem měla v pátém kole. V něm jsem se v průběžném pořadí o několik míst propadla. Ovšem brzy jsem se zase rozjela a dokázala se vrátit na příčky kolem patnáctého místa,“ potěšilo bikerku z Jarcové.

Ta je také ráda, že je po dlouhé době zase zdravotně v pořádku.

,,Proto věřím, že tento výsledek ještě není na evropském, nebo světovém šampionátu, nebo ve Světovém poháru moje maximum. A v dalších závodech budu ještě lepší,“ plánuje Tereza Tvarůžková.