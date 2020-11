Nakonec se rozhodla ještě pokračovat a startovat v závodech v Turecku. V Alanyi se zúčastnila 7 závodů. V nich se jí dařilo, když všechny vyhrála.

,,Do Turecka jsem odletěla s ambicemi vybojovat potřebné body, abych se v ženském UCI řebříčku posunula mezi 40 elitních světových bikerek. To by mi v sezoně 2021 zajistilo startovat i v závodech v short tracku. Nakonec jsem v Alanyi 7 závodů vyhrála.

Nebylo to ovšem zadarmo. Ve všech totiž startovala bronzová medailistka ze závodu žen do 23 let na mistrovství Evropy v Monte Tamaro Viktoria Kirsanová z Ruska. O to mám ze sedmi prvních míst větší radost,“ pochvalovala si Tereza Tvarůžková.

Úspěchy v Turecku ji zajistily posun v ženském UCI žebříčku dokonce už na 24. místo.

Cyklistickou sezonu česká reprezentantka v cross country z Jarcové definitivně zakončí o víkendu v Táboře, kde bude v neděli 29. listopadu bojovat v závodu žen Elite ve světovém poháru v cyklokrosu.

,,Sezona je už opravdu dlouhá. Už se cítím dost unavená. Do Tábora proto nepojedu s žádnými ambicemi. Závod na jihu Čech si však chci užít. A to i přesto, že s cyklokrosem nemám zatím žádné velké zkušenosti. Navíc mám z posledního sedmého závodu v Turecku naražené koleno. Zatím jsem absolvovala jenom čtyři cyklokrosové starty,“ přiznala před světovým pohárem v Táboře Tereza Tvarůžková.

AKTUÁLNÍ ŽENSKÝ UCI ŽEBŘÍČEK:

1. Pauline Prevot Ferrandová (Francie) 1518 bodů

2. Rebecca McConnellová (Austrálie) 1357 bodů

3. Anne Terpstraová (Nizozemí) 1226 bodů

14. Jitka Čábelická (Česko) 714 bodů

24. Tereza Tvarůžková (Česko) 625 bodů