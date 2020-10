Bikerka z Jarcové v posledních třech týdnech startovala na světovém poháru v Novém Městě na Moravě, mistrovství světa v Leogangu v Rakousku a minulý týden na mistrovství Evropy ve švýcarském středisku Monte Tamaro.

Na šampionátu ve Švýcarsku se zúčastnila dvou závodů. Tím prvním byl závod šestičlenných štafet. V něm Česko ve složení Jan Vastl, Jan Zatloukal, Tereza Tvarůžková, Aneta Novotná, Jitka Čábelická a David Šulc vybojovalo v čase 1:25:50 páté místo. Titul získala Itálie (1:24:35). Na bronzové domácí Švýcary naše štafeta v cíli ztrácela 30 sekund.

,,Závod se nám povedl na jedničku. Celou dobu jsme bojovali o medaili. S pátým místem jsme proto spokojení,“ potěšil úspěšný výsledek jednu z členek české štafety Terezu Tvarůžkovou.

,,Na technicky i fyzicky velmi náročné trati jsem musela být pořád soustředěná. Ve spoustě úseků totiž hrozil defekt nebo přetrhnutí řetězu,“ zavzpomínala dále na svoje vystoupení ve štafetách ve Švýcarsku bikerka ze Zlínského kraje.

Na jihu Švýcarska se Tvarůžkové dařilo i v závodu žen do 23 let. V něm obsadila 10. místo. Na trati dlouhé 21 kilometrů rozložené do 5 okruhů, zajela čas 1:19:38. Evropskou šampionkou se stala Loana Lecomteová z Francie (1:12:44). Stříbro získala se ztrátou 4 minut a 20 sekund Italka Marika Tovoová, třetí skončila Viktoria Kirsanovová (Rusko, 1:17:20).

,,Odstartovala jsem skvěle. Ale brzy mi ztuhly nohy a úvodní dvě kola jsem se trápila a klesla jsem až na 20. místo. Vůbec jsem nevěděla, co se to se mnou děje. Kolem 10. kilometru to ale ve mně bouchlo a já se zase rozjela. Navíc mě celý realizační tým hnal dopředu a já jsem předjela spoustu soupeřek. Jenom škoda, že dva kilometry před cílem, kdy jsem jela na deváté příčce, jsem udělala technickou chybu a klesla jsem na 10. pozici. Do cíle jsem dojela naprosto vyčerpaná,“ přiznala Tvarůžková.

,,Před očima jsem měla černo a potom už si jenom pamatuji, že mě reprezentační trenér Zapletal donesl na rukách do stanu,“ dodala ještě bikerka z Jarcové.

,,Byly to fyzicky i psychicky náročné tři týdny vyplněné spoustou závodů. Úspěšně jsem je však zvládla,“ má ze svých výkonů na tratích v Česku, Rakousku i Švýcarsku dobrý pocit Tereza Tvarůžková.

Na start ženského závodu do 23 let v Monte Tamaro se postavilo 31 bikerek z 16 zemí. Do cíle jich dojelo 26.