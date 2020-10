Nejprve byla členkou šestičlenné české štafety, která obsadila 7. místo. Česko jelo ve složení Ondřej Cink, Jan Jelínek, Tereza Tvarůžková, Aneta Novotná, Jitka Čábelická, David Šulc. Prvenství vybojovala Francie.

,,Byla to moje první zkušenost v národních štafetách. Ze závodu ale nemám nejlepší pocit. Místo toho, abych si hlídala svoji výkonnost, tak jsem se nechala strhnout ostatními. Na trati jsem nepodala dobrý výkon. Na startu mi bylo horko, ale po prvním kopci jsem byla zmrzlá. Tělo nefungovalo, jak mělo. Z chyb se samozřejmě poučím,“ byla k sobě kritická Tereza Tvarůžková.

Ta měla v prvním sjezdu pád a potom se s naraženým kolenem celou tratí protrápila. Po třetím úseku předávala českou štafetu Anetě Novotné na 11. místě.

V závodu žen do 23 let obsadila Tvarůžková 12. příčku. Na trati dlouhé 15,8 kilometru rozložené do čtyř okruhů s převýšením téměř 1000 metrů, zajela čas 1:21:40. Světovou šampionkou se stala Loana Lecomteová z Francie (1:13:34). Stříbro vybojovala Maďarka Blanka Vasová, jež měla v cíli ztrátu jednasedmdesát sekund. Třetí skončila Carmen Alvaradová z Nizozemí (1:16:16).

,,Na tento závod jsem se připravovala celou sezonu. Navíc mi vyhovovala trať s těžkými výjezdy a náročnými sjezdy se spoustou bahna. Na start jsem ale nešla kvůli osobním problémům v nejlepším rozpoložení,“ přiznala Tvarůžková.

Bikerka z Valašska proto nebyla úvodních 6 kilometrů příliš soustředěná.

,,Podle toho to také vypadalo. Pohybovala jsem se kolem 20. příčky. Teprve ve zbytku závodu jsem se začala posunovat dopředu a do cíle jsem dojela na 12. pozici. Nicméně dneska jsem měla i na umístění v TOP 10,“ byla v sobotu trochu zklamaná Tereza Tvarůžková.

,,Na druhou stranu být dvanáctá na světě je dobrý počinek. A vzhledem k tomu, co závodu předcházelo, tak toto umístění beru všemi deseti,“ dodala česká reprezentantka v cross country z Valašska Tereza Tvarůžková.

V závodu žen do 23 let se představilo 40 bikerek z 25 zemí. Do cíle jich dojelo 38.