V Peci pod Sněžkou dosáhla v osmnáctikilometrovém podniku rozloženém do šesti kol, času 1:24:59. Českou šampionkou se potřetí za sebou stala největší favoritka Jitka Čábelická z formace Gapp System – Kolofix MTB Racing Team (1:24:10). Třetí místo obsadila Karla Štěpánová (Majola Pushbikers XC Team, 1:26:09).

Tvarůžková navíc získala český titul v cross country v kategorii žen do 23 let.

,,Na mistrovský závod jsem se připravovala na třech soustředěních. Potřebné kilometry jsem najížděla a techniku jsem pilovala v Peci pod Sněžkou, Novém Městě na Moravě a Trutnově,“ prozradila Tereza Tvarůžková.

Bikerka z Valašska na šampionát odjížděla s představou získat titul v ženské kategorii do 23 let a v elitním závodu žen skončit do 5. místa. Obojí se Tvarůžkové povedlo.

,,Závod byl náročný na fyzičku i na techniku. Na trati bylo všechno. Kořeny, les, louka, silnice i kameny. Navíc v každém ze šesti okruhů nechyběly nepříjemné kopce,“ upozornila rodačka z Jarcové,

Ta od úvodních metrů jela svoje tempo a hned od startu se pořád pohybovala vpředu mezi pěti nejlepšími bikerkami.

,,Na konci druhého kola jsem se v jednom z výjezdů probojovala na druhou příčku a na ní jsem zůstala až do cíle. V posledních dvou kolech se mi dokonce podařilo ještě zrychlit,“ pochvalovala si Tereza Tvarůžková, kterou podél trati kromě spousty diváků povzbuzovali i rodinní příslušníci.

,,Všichni mi dodávali energii jet pořád na doraz,“ děkuje všem svým fanouškům.

,,Byl to nádherný závod. Na jeho začátku se jelo rychle, a proto jsem měla trochu obavy, abych nepřepálila tempo. Naštěstí to byl jenom pocit,“ přiznala bikerka z Valašskomeziříčska.

A jak velký úspěch oslavila? ,,Hned po závodu společně se spoustou kamarádů, kteří za mnou přijeli z Moravy,“ užívala si pobyt v Krkonoších Tereza Tvarůžková.

Tvarůžková si z Pece pod Sněžkou přivezla ještě dvě stříbrné medaile. První vybojovala společně s Danielem Žvakem, Karolínou Bedrníkovou a Tomášem Paprstkou v závodu štafet. Tufo Kolín v něm zajelo čas 48:51. Titul brala za čas 48:22 vimperská štafeta Rouvy Specialized (Jan Sáska, Tereza Sásková, Aneta Novotná, Samuel Jirouš), třetí skončil tým Kross + MS Bike Academy (Ondřej Cink, Matěj Čáslavský, Simona Spěšná, Adéla Foltýnová, 50:08).

Další stříbro v elitní ženské kategorii Tereza Tvarůžková získala v nedělním Uphill Race. V závodu do vrchu zajela čas 21:26. Vyhrála opět Jitka Čábelická, jež se blýskla časem 20:04, bronzová byla Jana Czeczinkarová (LIV Mistral Cycling, 21:30).

,,Tento závod jsem absolvovala s naprosto čistou hlavou a kopce v okolí Pece pod Sněžkou jsem si užívala. Skalp Jany Czeczinkarové mě však překvapil. Jana je totiž skvělá vrchařka,“ radovala se z dalšího úspěchu v Krkonoších reprezentantka Meziříčska Tvarůžková.