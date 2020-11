„Tlačili nás servisem. V úvodu jsme se s tím vypořádávali docela dobře,“ připomněl skvělý začátek duelu, ve kterém Fatra v prvním setu vedla 13:8.

„Poté protočili sestavu, odešli jsme na přihrávce a nedokázali se do toho už vrátit. Prvního setu je rozhodně škoda,“ mrzí Čecha prohra 20:25.

Domácím ke všemu nevyšla úvodní polovina druhého dějství – prohrávali 3:14.

„Buď jsme dostali eso nebo jsme přihráli na tři čtyři metry a nedokázali složit bodový balón. Měli dobré bloky a kvalitně postavenou obranu. Rozebrali nás,“ popsal hlavní příčiny jednoznačného stavu.

Ačkoliv svěřenci Přemysla Obdržálka zabrali, favoritovi set nakonec nevzali.

„Trenéři na nás zvýšili hlas. Řekli jsme si, že není co ztratit, že to budeme rvát, co to jde. Drželi jsme se. Koncovka nám zase nevyšla, asi je nějaká zakletá,“ krčil rameny.

Fatra tak o víkendu nakonec urvala dva body – o den dříve doma porazila poslední Příbram 3:2 na sety.

„Po stavu 0:2 na sety vše asi dopadlo nejlépe, jak mohlo,“ těšily 23letého smečaře dva body.

„První set a půl to bylo křečovité, postupně se začalo zlepšovat. Do třetího setu jsme nastoupili, že nebylo co ztratit. Urvali jsme koncovku 25:23, což nás nakoplo. Čtvrtou sadu jsme už byli lepší. V té páté je to už buď, anebo. Vše naštěstí lépe dopadlo pro nás.“

Potřetí po návratu do soutěžních zápasů volejbalisté Zlína museli hrát před prázdnými tribunami. Zatímco v Brně byli hostujícím výběrem, o uplynulém víkendu bez nich nastoupili na domácí palubovce.

„Je to nezvyk. V hale je velké ticho, diváci nám chybí. Snad se to rozvolní. Uvidíme, zda fanoušky v letošní sezoně ještě vůbec pustí,“ netroufá si odhadnout Čech.

„Netuším, kolik na nás přesně chodí lidí, ale každý divák jde slyšet. Je to poznat, když se ohlédnete. Já to vnímám,“ přiznává.

Kromě absence diváků se nejen hráči Fatry potýkají s další záležitosti, na kterou dosud nebyli zvyklí. „Před každým dvojzápasem musíme jít na testy proti koronaviru. Není to úplně nejpříjemnější, ale co naděláme. Zatím jsme všichni negativní, snad to bude dále,“ věří pevně Daniel Čech.

Pevnou mysl bude muset mít také v pátek a sobotu. Zlín sehraje zápasy v Karlovarsku, resp. Českých Budějovicích, tedy na půdě favoritů soutěže.

„Nesmíme mít z nich žádný respekt z nich. Od začátku musíme solit servis a doufat, že uspějeme,“ neskládá zbraně dopředu téměř dvoumetrový smečař.