„Na to, jaký jsem měl v poslední době program, jsem to zvládl dost dobře,“ usmíval se po závodě český reprezentant.

Kudlička v Baťově městě napotřetí zdolal 555 centimetrů, čímž zopakoval svůj týden starý výkon z mistrovství Evropy družstev v Kluži a vyrovnal své letošní maximum.

Přitom se pdoel svých slov v sektoru trošku trápil. „Poslední týden jsem jel fakt přes závit. Cítím, že bych si potřeboval trošku odpočinout. Kdybych skákal ve větší pohodě, bylo by to ještě lepší. Člověk však musí bojovat. Já jsem se opravdu snažil. Fakt jsem tam nechal spoustu energie. I tu, kterou jsme neměl,“ prohlásil.

Ve Zlíně s ním ze soupeřů nejdéle udržel krok Dan Bárta, který zapsal 545 centimetrů. Bronz získal Matěj Ščerba (535).

Kudlička díky dalšímu republikovému triumfu dostihl v počtu mistrovských titulů rekordmana a úspěšného diskaře Libora Malinu.

Čtvrtý muž olympijských her v Riu de Janeiro získal první titul v roce 2008. O dva roky později skončil druhý a od té doby nenašel na domácím šampionátu přemožitele.

„Když se na to podívám zpětně, vydržet závodit třináct sezon v kuse, bez zranění a jenom vyhrávat, je fakt hezké. Je vidět, že to děláme dobře. Hlavní bylo, že jsem vydržel zdravý. Je to fakt rarita,“ uvědomuje si .

I když se s podporou publika snažil splnit svazový olympijský limit, laťku ve výšce 560 centimetrů nezdolal. Na postup do Tokia ze světového žebříčku tak pomýšlet nemůže. Účast na olympijských hrách ale stále nevzdává.

„Za své výkony jsem ohodnocený. Sport dělám pro to, abych reprezentoval. Na olympiádu bych rád jel. Byla by to čtvrtá v řadě. Třeba to vyjde, třeba ne, ale snažil jsem se nejvíc, jak jen to šlo. Nechal jsem tu opravdu všechno. Teď už je to ve hvězdách,“ ví dobře.

Nesplněný limit mu ale návštěvu Zlína, kde závodil teprve podruhé v životě, nepokazil. „Strašně jsem se sem těšil,“ vyznává se. „Mám rád menší stadiony, kde jsem ještě nikdy nebyl. Ve Zlíně jsem kdysi startoval jako žáček. To tady byla ještě škvára a tyčka se nacházela na rovince,“ vybavuje si.

„Už když jsem v pátek večer přijel a nadechl se, cítil jsem se hrozně komfortně. Stadion je krásný. Doufám, že tu nejsem naposledy,“ věří.

Kudlička pochází z Opavy, posledních třináct let ale žije v Praze, kde se s rodinou usadil. „Tehdy podmínky pro atletiku nebyly na Moravě takové, jako v hlavním městě. Teď už je to sice lepší, ale za tu dobu se ze mě stal Pražák,“ zakončil s úsměvem.