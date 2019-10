Po dvou neúspěšných sezonách, kdy nepostoupili ani do play-off, by se znovu rádi probili mezi desítku nejlepších týmů.

„Loňská sezona se nám opravdu nevydařila. Proto chceme být úspěšnější než minulý rok. Víme, že to bude náročné, protože všichni soupeře chtějí být lepší,“ říká před startem nového extraligového ročníku šéf zlínské Fatry Roman Macek.

Jednoduché to Moravané opravdu mít nebudou. Tým se v létě téměř nezměnil, pouze slovenského nahrávače Bartáka nahradil Maročan Karim Lamri.

Jedničkou na nahrávce ale bude mladík Radim Šulc.

„Několikrát už jsme v této situaci byli. Nejen mladí nahrávači ale mají dostat šanci. Loňskou sezonu Radim alternoval za Bartákem. Věřím tomu, že to zvládne a výkonnostně ještě poroste,“ přeje si Macek.

Jinak mužstvo zůstalo pohromadě. Příprava byla slušná, teď si jenom pohodu přenést do mistrovských utkání.

„Nechci to zakřiknout, ale téměř se nám vyhnula zranění. Snad se to odrazí i ve výkonech a výsledcích,“ věří známý trenér a funkcionář.

Volejbalisté Fatry si letošní premiéru odbudou dnes na palubovce Karlovarska. „Jedeme k jednomu z favoritů. Můžeme ukázat, jak jsme připravení,“ nebojí se silného protivníka Macek.

Uspět na palubovce Karlovarska, které se v uplynulém ročníku extraligy poprvé v historii neprosadilo do extraligového semifinále, však bude velmi složité. I když po loňské sezoně ukončil aktivní činnost kapitán Hudeček, který pokračuje v klubu na pozici sportovního manažera, chce se parta kouče Nováka vrátit zpět mezi tuzemskou elitu.

Západočeši dokázali udržet opory a navíc získat zvučné posily. Karlovarsko v létě přivedlo pětinásobného mistra Německa Lukáše Ticháčka, kanadského blokaře Marca Wilsona či slovenského smečaře Marcela Luxe. „Bude to tvrdý oříšek, ale věřím, že se s tím kluci poperou,“ řekl Macek.

Podle něj patří celek ze západních Čech společně s Českými Budějovicemi a Libercem mezi hlavní aspiranty na titul. Silné bude i Kladno.

Zlínští takové ambice nemají. I když letos si fanoušci Fatry připomínají dvacet let od zisku mistrovského titulu, klub žádnou vzpomínkovou akci neorganizoval.

„Samozřejmě se na to moc hezky vzpomíná, jenže ta doba už je pryč. Nikdo z těch hráčů ve volejbale nepracuje, z tehdejších funkcionářů zase nikdo nežije,“ vysvětluje.

Další titul ale není podle Macka úplná utopie. „Klidně se ta euforie může vrátit,“ myslí si. „Je to však dlouhodobý proces, protože jsme se rozhodli vydat cestou vlastních odchovanců a mladých hráčů. S nimi je to ale velmi složité, protože když se konečně etablují v extralize, tak je pro ně mnohem jednodušší přestoupit do jiného a ambicióznějšího klubu,“ vysvětluje. „Ale před třiceti lety jsme taky začali s pracovat odchovanci a skončilo to titulem,“ dodává s úsměvem.

Na zlato ale ve Zlíně nikdo nemyslí. Borci z Baťova města by se rádi dostali alespoň do play-off, velkým strašákem je naopak baráž.