Titul v 17. ročníku Zimní ligy v malém fotbale ve Fryštáku, který byl také 6. ročníkem Memoriálu Martina Trojáka, vybojovalo mužstvo Benfiky. Ta obhájila prvenství z loňského roku.

Zimní liga v malém fotbale ve Fryštáku 2024, mužstvo Benfiky | Foto: Tomáš Rudolf, Martin Slaměna

Nejlepším brankářem turnaje vyl vyhlášen Zdeněk Jokl (Benfika), nejlepším střelcem se stal autor 7 gólů Jakub Beránek (Poskládaní).

V prvním semifinále Benfika rozstřílela slovenský tým z Pečeňader FC Logaji 16:0.

,,Do zápasu jsme nastoupili v silné sestavě, podobné v jaké jsme v loňském roce ve Fryštáku rovněž získali titul. Soupeř se sice od začátku do konce utkání snažil vzdorovat, ale mužstvo ze Slovenska nestačilo čelit naší rychlé kombinaci. A když už se Logaji dostali do šancí, tak jsme měli v bráně spolehlivého Zdeňka Jokla. Jokl dokonce chytil dvě penalty,“ upozornil hlavní kouč Benfiky Martin Slaměna.

Ve druhém podstatně vyrovnanějším semifinále Kocovina zdolala mužstvo štípských Poskládaných 6:4.

,,V úvodu duelu Poskládaní po ráně Beránka přes celé hřiště vedli 1:0. Později jsme si vypracovali tříbrankový náskok a díky němu jsme postoupili do finále. K postupu do finále nám však bylo nakloněno štěstí, protože za stavu 5:4 měl velkou šanci Roman Holík. V závěru střetnutí se o pojišťovací branku na 6:4 postaral Ivo Lošťák,“ potěšil postup do finále obránce Kocoviny Lukáše Skaličku.

V zápase o 3. místo Poskládaní přehráli Logaje 18:9.

,,Soupeř bojoval, ale my jsme vývoj zápasu kontrolovali. Byli jsme fotbalovějším týmem. Logajům chyběl důraz v osobních soubojích. Ve druhém poločase už se hrál otevřený fotbal. Oba celky myslely pouze na ofenzívu, proto na obou stranách padlo hodně branek. Kladem je, že se v zápase nikdo nezranil,“ hodnotil partii o bronzovou příčku manažer Poskládaných Matěj Velev.

Ve finále Benfika porazila Kocovinu 5:3.

,,Utkání o první příčku jsme odehráli pouze se šesti hráči v poli. Proto jsme se na začátku střetnutí stáhli do obrany. Ale věřili jsme, že když nás podrží brankář Jokl, že zápas zvládneme. To se nám podařilo. Klíčové bylo, že jsme na první gól soupeře brzy odpověděli a záhy jsme otočili průběžný stav na naši stranu. Potom jsme hráli, co jsme potřebovali. Branky jsme dávali po pohledných akcích. Několik dalších šancí jsme ještě neproměnili,“ raduje se ze zisku titulu vůdce lavičky Benfiky Martin Slaměna.

,,Na začátku střetnutí jsme měli víc šancí. S přibývajícími minutami se však v zápase projevily větší fotbalové kvality Benfiky. V utkání jsme makali na doraz, ale soupeř byl lepší a výhru si pohlídal,“ uznal za tým Kocoviny Lukáš Skalička.

Letošní ročník Zimní ligy v malém fotbale ve Fryštáku byl pouze jednodenním turnajem. Zahrály si v něm čtyři mužstva: obhájci titulu Benfika, tým Poskládaných ze Štípy, celek Kocoviny a

mužstvo z rodné slovenské obce Martina Trojáka z Pečeňader z okresu Piešťany tým FC Logaji.

Turnaj se hrál v typickém zimním počasí. Bylo chladno, teplota se pohybovala kolem 0 stupňů.

VÝSLEDKY 17. ROČNÍKU ZIMNÍ LIGY V MALÉM FOTBALE – 6. ROČNÍKU MEMORIÁLU MARTINA TROJÁKA VE FRYŠTÁKU:

Semifinále:

BENFIKA – FC LOGAJI 16:0

Branky: Sklenář 3, Vašulka 3, Gettler 3, Blanař 2, Pavlíček 2, Hlobil 2, Venený, vlastní.

KOCOVINA – POSKLÁDANÍ 6:4

Branky: Ivo Lošťák 2, Bronislav Krajča, Josef Křenek, Luděk Lošťák, Vavruša – Beránek 2, Laciga, Kutra.

O 3. místo:

POSKLÁDANÍ – FC LOGAJI 18:9

Branky: Beránek 5, Elšík 3, Roman Holík 3, Martin Holík 3, Kutra 2, Laciga, Okál – Patrik Troják 4, Zemko 3, Moravanský, Taraba.

Poskládaní: Martin Laciga – Roman Holík ml., Jakub Beránek, Martin Holík, Pavel Elšík, Filip Okál, Jiří Štefan, Tomáš Kutra, Marek Navrátil.

FC Logaji: Marek Vidlička – Patrik Troják, Tomáš Hluch, Peter Zemko, René Pekarovič, Klaudius Adámek, Lukáš Taraba, David Moravanský.

Finále:

BENFIKA – KOCOVINA 5:3

Branky: Venený 2, Kořenek 2, Gettler – Ivo Lošťák, Hřebačka, Josef Křenek.

Benfika: Zdeněk Jokl – Martin Blanař, David Sklenář, Václav Pavlíček, Martin Vašulka, Vilém Gettler, David Venený, Patrik Hlobil, Matěj Kořenek.

Kocovina: Lumír Hečko – Bronislav Krajča, Ivo Lošťák, Josef Křenek, Luděk Lošťák, Lukáš Skalička, Jakub Slaměna, Marek Vavruša, Jan Hřebačka.