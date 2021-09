Celkem deset tříčlenných štafet se pustilo do závodu v bazénu Lázní Zlín, ve kterém se plavalo 200 metrů. Následovalo 4,5 kilometru cyklistiky a běh o délce 1,2 kilometru s cílem na atletickém stadionu.

Už od prvního úseku se na čele pohybovala sestava Titanu. Filip Václavík předával na první pozici Lucii Miklišové, na kterou se ale skvělým výkonem dotáhla až ze čtvrté pozice Julie Balcarová.

Ta nastoupila za Triathlon Team Tábor (tato štafeta se vzhledem k různé klubové příslušnosti svých členů zapojila „pouze“ do OPEN závodu a její výsledek se do mistrovství ČR nezapočítával). Do posledního úseku tak šel zlínský Tomáš Kříž společně s táborským Vojtěchem Jahodou.

Štafeta domácího týmu Titan Trilife l vybojovala český titul.Zdroj: Česká triatlonová asociace

„Už ve vodě se mi podařilo osamostatnit, takže jsem pak svůj úsek jel a běžel sám,“ popsal Kříž, který cílovou branou proběhl spolu s Václavíkem a Miklišovou na první pozici v čase 52:29. Mistrovský titul tak patří Titanu Trilife.

SUPERSPRINT Triatlon Zlín, 26. září

Mistrovství ČR štafet: 1. Titan Trilife A 52:29, 2. Triatlon Plzeň 54:04, 3. Titan Trilife B 57:17

Druhé místo udržel Triathlon Team Tábor, který šel do závodu v sestavě David Korous, Julie Balcarová a Vojtěch Jahoda. Jihočeský klub se tak stal vítězem OPEN závodu. Celková třetí příčka a republikové stříbro patří Triatlonové akademii Plzeň, která závodila v čistě juniorské sestavě Michal Strejc, Barbora Stupková a finišman Matěj Lukeš.

Úspěch domácího klubu podtrhla bronzovou medailí z mistrovství republiky a celkovým čtvrtým místem druhá štafeta Titanu Trilife Zlín, za kterou nastoupili Pavel Hradil, Barbora Vojtěšková a Vojtěch Šanda.

