Letošní speciální ročník však není to jediné, co vicemistra Evropy ve dvoukolkách z roku 2010 pravděpodobně pustilo do závodu. „Velkou roli hrály i motokárové závody dcery, což je dnes pro mě priorita číslo jedna. Kdyby se její závody kryly, tak bych měl těžký dilema. Asi by nakonec vyhrály motokáry. Vzhledem k tomu, že kalendář byl dobře poskládaný, tak jsem se mohl připravovat a soustředit na Barumku,“ přibližuje v březnu 40letý závodník.

Jak probíhaly přípravy na letošní jubilejní 50. ročník Barumky?

Velký závod jsem nejel dva roky. Mezitím byly Mikuláš Rally a Kopná, jel jsem nějaké závody v Itálii. I proto jsem měl před Barumkou dost najetých kilometrů, navíc dva velké testy. Super nám to vyšlo, jeden test byl na vodě, druhý na suchu. Myslím si, že jsem dobře připravený.

Co říkáte na tratě a jejich náročnost?

Seznamovačky začaly až ve čtvrtek, takže to ještě nevíme. (s úsměvem) Bude to však těžké, tratě jsou rozbité. Nevím, jak se organizátorům podařilo spravit Pindulu. Bude to hodně o technice, kdo to ustojí, respektive neustojí. K tomu má být nepříznivé počasí.

Jaké počasí by vám vyhovovalo?

Jsme rádi, že jsme testovali i na vodě. Na ní, respektive na blátě, nám to šlo, takže by mi to nevadilo. Nejlepší by bylo, kdyby buď bylo hezké počasí, nebo naopak. Nejhorší je, když člověk ze servisu vyráží na suchých, tam zaprší, nebo opačně. Když už nějaké počasí, tak stejné.

Už ve středu na testech skončil favorizovaný Alexej Lukjaňuk…

Je to velká ztráta. U něj to ale nikoho nemůže překvapit, na jeden závod má snad spotřebu dvou aut. Je škoda, co předvádí, takhle se do továrního týmu nikdy nedostane. Pověst není úplně dobrá. Rozbít auto na začátku testu, zvláště před takovou soutěží…

Stalo se vám to někdy osobně ?

Před závodem ne. Deset let zpátky jsem Romanu Krestovi půjčoval auto, na Barumce mi ho rozbil. Postavili jsme úplně nové. Pak jsem ho já testoval, do cesty mi však vjel traktor. Byla to úplná totálka. Nezůstalo z toho nic. Vím, co to je. Je to velký průšvih. Naštěstí, se nám nic nestalo. Nakonec jsme s náhradním odjeli jsme do Řecka, tam si vyjeli třetí místo a pečetili titul vicemistra Evropy. Mezitím mechanici postavili nové auto.

Jaké máte ambice?

Člověk vždy říká, že chce být do mezi desítkou, dvacítkou nejlepších. Když ale vidím aktuální startovku, tak to reálně vidím s mým umístěním do třicítky. Když to bude do tohoto místa, tak to bude dobré. Konkurence mezi vozy kategiorie R5 je velká, navíc technika dnes už tolik nezazlobí. Bude to o tom, se udržet na trati, užít si to. A doufat v co nejlepší výsledek.

Nebudete tedy riskovat, pojedete na jistotu?

Jsou erzety, ve kterých se určitě nechám strhnout, protože se mi líbí. Člověk se na testech už do toho dostal. Chtěl bych si zase pořádně zazávodit.