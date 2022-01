Motokárám se závodně věnuje již šestým rokem. V tuzemské konkurenci asi třicítky závodníků byla Klárka jasně nejlepší, oba loňské tituly získala v předstihu, třebaže někteří její soupeři, chlapci, to nesli nelibě. „Hlavně můj největší konkurent. Jinak se s většinou kamarádím,“ směje se talentovaná motoristická závodnice, možná nástupkyně Elišky Junkové, která za vzor má úřadujícího světového šampiona Verstapena. „Shodou okolností stejně jako on máme stejného specialistu na motory - pana Machače,“ s úsměvem poznamenal hrdý otec a mentor Antonín Tlusťák.

Porovnat svou výkonnost se světovou konkurenci odjede jeho nejmladší ze tří dcer na prahu nové sezony nyní do Itálie. Zde startuje v závodech seriálu WSK, což je neoficiální mistrovství světa v dětské kategorii.

„Naše třída Mini 60 je pro závodníky do 13 let a jedná se o velmi prestižní kategorii, což potvrzuje i zájem – na startu se potkává okolo sto třiceti závodníků z celého světa! Plánujeme odjet kolem pěti závodů, plus ještě pohárové závody. Itálie je kartingu zaslíbená, prakticky každý víkend se zde jede závod,“ upřesnil Tlusťák, jehož dcera zde už loni dosáhla na zajímavý výsledek – 14. místo! „Našim cílem v každém závode je dostat se do finále, mezi 34 nejlepších, což je propustnost tratě. A v něm se pak pokusit o co nejlepší výsledek,“ nedává své dceři, která bude patřit mezi kvarteto závodnic něžného pohlaví.

Kláru čeká v letošní sezoně 2022 přes 20 závodů, obhajoba titulů doma i na Slovensku a začne se připravovat na přechod do vyšší třídy OK Junior. Vedle Kláry jsou v týmu ještě další dva jezdci ve věku 9 až 13 let.

„Majitel týmu Radim Feber bydlí pár kilometrů od okruhu, kde máme garáže a zázemí týmu v Albrechticích. Během sezony hodně testujeme, využíváme tratí okruhů v Chebu, Písku a Vysokém Mýtě, ale jezdíme i na Slovakiaring nebo do Rakouska,“ řekl 49letý Tlusťák.

Motokárové závodění není zrovna levná záležitost. Loňská sezona na této úrovni vyšla v milionech korun.

„Samotná motokára není zátěž, ale vše ostatní už se hodně prodraží. K dispozici máme tři motokáry, ale kupujeme i nové. Sezona spolkne tři až pět motokár, dále je potřeba zaplatit mechaniky, materiál, pneumatiky, motor atd. K tomu náklady na celoroční testování. Klárka přesto nemusí brát ohled na techniku, může jet neustále naplno,“ pověděl.

V létě se sveze ve voze R5!

Vývoj Kláry v motoristickém sportu se vyvíjí určitým směrem a její otec si přeje, aby časem zakotvila v automobilových soutěžích.

„Pomáhám jí postupně směřovat její kariéru k určitému cíli. Poslední slovo však bude mít vždy ona, nebudu jí nic určovat. Chceme, aby si letos sedla do soutěžního vozu kategorie R5 a ujela s ním pár kilometrů. Samozřejmě na uzavřené trati, která není veřejnou komunikací a na soukromém pozemku. Jsem už domluven s jedním pronajímatelem, přizpůsobí se tomu nastavení volantu a pedálů,“ odtajnil závěrem Antonín Tlusťák.