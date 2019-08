Dva defekty a jen jedna rezerva v závodničce mu vystavila stop již v první sekci sobotní etapy.

„Ještě se mi to nikdy nestalo, o to více to nyní bolí,“ těžce vstřebával rychlá konec na domácí soutěži 37letý závodník.

Doteď ve svém voze vždy vozil pro tento případ dvě náhradní kola, nyní i pod dojmem odolnějších gum a stálého počasí se nechal okolím ukecat.

„Nadávali mi, že když nedělám defekty, je zbytečné vozit takovou zátěž. Jednou jsem kývl a průšvih byl na světe,“ zlobí se na sebe Tlusťák.

První, pomalý defekt si přivodil ve Slušovicích na panelech. „Po výměně za tvrdou gumu mi to ve čtvrté rychlostce ujelo a byl na světě druhý defekt. Možná jsme mohli s pomalým defektem absolvovat poslední zkoušku, ale úsek Kostelany byl těžký a jet ji takto by bylo velké riziko,“ upřesnil závodník.

„Od italského týmu je sympatické, že mi nabídli absolvovat jiný závod. I proto jsem do nedělní superrally nešel a vydal se do Chebu, kde v neděli závodila o titul vicemistra na motokárách má dcera Klára,“ zakončil Antonín Tlusťák.