Zádveřice – Nepříliš vydařený závod absolvoval na Valašské rally Antonín Tlusťák. Zádveřický pilot s četnými mezinárodními zkušenostmi tentokrát zaostával a v cíli posbíral jen čtyři body za konečné dvanácté místo. Sám se sebou pochopitelně v cíli závodu dvakrát spokojený nebyl.

Antonín Tlusťák | Foto: Petr Sagner

Nejprve se ale pustil do organizátorů, z jejichž práce byla tentokrát roztrpčená většina posádek.

„Říkám to nerad, protože se jedná téměř o domácí soutěž, ale po organizační stránce to byla naprostá katastrofa. Ani závod samotný neměl takové kouzlo jako v minulosti. Nejkrásnější úseky se letos vypustily a charakter soutěže se podstatně změnil,“ nelíbilo se Tlusťákovi.

Zklamání bylo o to větší, že on sám tahal od samotného začátku za kratší konec a na vydařené lednové představení z Jänner rally nenavázal.

„Od první rychlostní zkoušky nás provázely technické problémy, praskl nám samosvor v zadním diferenciálu, dostali jsme kvůli tomu i půlminutovou penalizaci, takže hned po prvním dnu bylo jasné, že o přední příčky bojovat nebudeme,“ vysvětlil Tlusťák důvody toho, proč přenocoval až na 23. pozici. Přesto závod nezabalil a druhý den začal manko postupně stahovat.

„Chtěli jsme se poprat ještě o desítku. To byl náš cíl. Bohužel Valaška měla v tomto ročníku spíš charakter o něco delšího sprintu a nebylo mnoho prostoru, jak ztrátu z prvního dne nahnat. Nicméně my jsme se snažili jet co nejrychleji, ale třeba na obou průjezdech Bystřičky nás přibrzdila spousta prachu, shromáždilo se tam hodně aut a museli jsme zase zpomalit,“ posteskl si pilot vozu Škoda Fabia S2000.

Přesto se mu nakonec podařilo postavení oproti první etapě výrazně vylepšit a v cíli se mohl těšit alespoň z 12. místa.

„Těch pozitiv příliš nebylo. Těšit jsme se mohli akorát z toho, že jsme po počátečních problémech do cíle skutečně dorazili, v rámci testování jsme najezdili i nějaké kilometry a po dlouhé době jsme se svezli na asfaltu i šotolině. To by se nám mohlo před dalšími závody hodit. Samotný výsledek pak odpovídá okolnostem, které nás provázely,“ doplnil Tlusťák.

Přesto věří, že v dalších soutěžích opět prokáže své kvality a vrátí se zpět do boje o elitní pětku, kde by se chtěl v této sezoně pohybovat.

„V zimě jsme udělali obrovský kus práce, repasovali jsme celé auto, stálo nás to hodně peněz a pak nás zabrzdí taková malichernost. To by mrzelo asi každého. My však doufáme, že Šumava bude z našeho pohledu úplně o něčem jiném a ztracené body získáme zpět,“ prozradil zádveřický pilot, že další podnik domácího šampionátu upřednostní před v totožném termínu konaném závodu mistrovství Evropy.