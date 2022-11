,,Ve čtvrtfinále proti Strohalmovi s Neubauerem jsme věděli, co na Severomoravany platí. Naše hra, kdy Vilím díky tvrdým úderům dobře rozehrával výměny a já jsem je zakončoval na síti, jim neseděla. Těžší bylo semifinále. Oškrobaný s Michelem jsou vždy zdatnými soupeři. V utkání o postup do finále jsme vedli 2:0, následně prohrávali 2:3 na gamy. Pak už jsme se soustředili na každý další balón a Slováky jsme vůbec nepustili do hry. Všechny důležité míče jsme uhráli my a v klidu jsme dotáhli zápas k vítězství. Finále mělo překvapivě hladký průběh.

Handlíř s Vrbou se vůbec nedostali do hry. Klíčový v souboji o první příčku byl už první gam, kdy Handlíř prohrál svoje podání. Brňané pak ve zbytku duelu dělali spoustu nevynucených chyb. Nám naopak do kurtu spadlo všechno. Naše kombinace tvrdých úderů od Dana a mých volnějších balónů jim evidentně vůbec neseděla. Výhry nad takovou dvojicí, jako je Handlíř, Jiří Vrba si velmi ceníme. Vzhledem ke konkurenci, jaká se na Vršavě sešla, je velmi cenné také celkové prvenství v turnaji,“ radoval se za vítězný pár Dušan Machala.

Ve druhém semifinále Handlíř s Vrbou překonali další pár ze Zlína Dalibora Nováka s Tomášem Doleželem 6:1. V utkání o 3. místo si Oškrobaný s Michelem poradili s Novákem s Doleželem 7:6.

Ve Zlíně se hrál také Turnaj velké útěchy. V něm ve finále Strohalm s Neubauerem udolali Martina Komínka s Rostislavem Gažákem (Rožnov pod Radhoštěm, Kunčičky u Bašky) 7:5.

Turnaj malé útěchy vyhrála dvojice Pavel Remiáš, Luboš Sojka (Ostrava, Poličná).