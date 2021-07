,,V Bedřichově se konečně potkaly všechny kategorie v jednom závodním víkendu a v tomto normálním stavu jsme vybojovali několik pódiových umístění,“ upozornil předseda otrokovického oddílu Petr Formánek.

V Krkonoších obsadil kadet Jan Hyneček 12. místo. Dařilo se také dalším bikerům.

,,V kategorii dívek 7 – 8 let se radovala ze zisku bronzové medaile Sofie Drongová. O velké překvapení se ve stejné kategorii chlapců postaral Tobiáš Měřinský. Tem do závodu startoval z poslední řady, ale po heroickém výkonu si dojel pro první příčku. Jan Gaja skončil ve stejné společnosti osmnáctý. V kategorii dívek 9 – 10 let se zviditelnila dvojnásobná mistryně republiky Sára Škubalová. Sára po taktickém výkonu vybojovala první místo. Karolína Černá byla osmnáctá. Ve stejné kategorii chlapců byl Matyáš Orsava osmý. Prosadily se i mladší žákyně. Lucie Černá skončila šestá, Eliška Drongová sedmá, Alexandra Pěluchová desátá a Viktorie Erbanová šestnáctá. Mezi mladšími žáky bral Jakub Křupala 15. místo,“ vypočetl Formánek nejpovedenější výsledky svých svěřenců v Bedřichově.

FOTO: ČP v cross country v Bedřichově 2021

Mladí otrokovičtí bikeři byli vidět i na Zadově. Na Šumavě na ideálně upravených tratích získali 3 medaile.

,,V závodu dívek 7 – 8 let obsadila Sofie Drongová 3. místo. Tobiáš Měřinský vyhrál stejnou kategorii chlapců. Josef Gaja mezi nimi dojel na desáté příčce. Mezi dívkami 9 – 10 let dojela Sára Škubalová druhá a Karolína Černá osmnáctá. Cenná umístění si zaknihovali také chlapci v kategorii 9 – 10 let. V jejich závodu vybojoval za výrazné podpory fanoušků u trati Matyáš Orsava pátou pozici. V závodu mladších žákyň měla smůlu Eliška Drongová. Tu z boje o přední pozice vyřadil defekt. Sára Pěluchová mezi nimi byla pátá, Lucie Černá šestá a Viktorie Erbanová osmá. V závodu mladších žáků skončil Jakub Křupala šestnáctý. Prosadila se i Veronika Machová, která si mezi staršími žákyněmi dojela pro 19. příčku. V kategorii starších žáků byl v cíli klasifikovaný Jan Škubal na 18. pozici,“ bilancoval Petr Formánek výsledky po závodě na Zadově.

Další závod Českého poháru v cross country se pojede 1. srpna na Českomoravské vrchovině v Hlinsku.