Z vítězství v desetikilometrovém podniku se na okruhové trati mezi Otrokovicemi a Žlutavou radoval Pavel Dvořák (Atletika Alojzov). Vytrvalec z Prostějovska se prezentoval v závodu rozloženém do dvou okruhů, časem 45:35. Druhý byl Krystian Zahraj (Mattoni Freerun Olešná, 46:09), bronzovou příčku vybojoval Tomáš Blaha (AK Kroměříž, 46:26).

,,Pozval mě jeden z pořadatelů Vlastimil Bukovjan. Navíc jsem si chtěl zazávodit v novém, pro mě v neznámém terénu,“ vysvětloval svoji premiérovou účast v Otrokovicích nejúspěšnější regionální běžec v závodu Tomáš Blaha.

Ten se dlouho pohyboval na čelních pozicích. ,,Pět kilometrů jsem se dokázal udržet Pavla Dvořáka. V náběhu do druhého okruhu už jsem ale neměl dost energie. Také mi to v prudkém stoupání v těžkém terénu dost podkluzovalo. Pavel se mi proto vzdálil. Pobyt na druhé příčce jsem však ještě chvíli kontroloval. Zhruba kilometr před cílem mě ale ještě předběhl Krystian Zahraj. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem byl v pátek večer dlouho do noci v Olomouci na vyhlašování výsledků Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje za rok 2019, tak jsem se ziskem bronzové příčky spokojený,“ tvrdí reprezentant kroměřížského atletického klubu Tomáš Blaha.

Další přední pozice obsadili krosaři ze Zlínského kraje. Jakub Janda z Prusinovic (Rohálov Bike Team, 47:08) skončil čtvrtý, Jan Kábela (SP Malenovice, 48:16) pátý, Filip Reiskup z Kvasic (49:02) šestý a zlínský Přemysl Žaludek (49:59) sedmý.

Mezi ženami vybojovala díky času 54:05 zlatou příčku Ironmanka z klubu Titan Trilife Zlín Helena Kotopulu. Stříbrná Veronika Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek) byla v cíli pomalejší o 3 minuty a 54 sekund. Třetí místo brala za čas 59:05 Nina Janáčková (Café Bajer Pardubice). Jana Žaludková ze Zlína doběhla v čase 1:00:05 čtvrtá a Věra Vystrčilová si do Tlumačova odvezla zisk páté příčky (1:00:32).

,,Na desetikilometrové velmi dobře značené trati s celkovým převýšením 400 metrů, nebylo moc míst, kde se dalo odpočívat. Prudké výběhy mi nevadily. Při sebězích jsem se ale bála zranění kotníků. Na tyto zranění totiž dost trpím,“ přiznala Helena Kotopulu.

Nositelka barev zlínského Titan Trilife klubu chtěla závod vyhrát. ,,Motivovala mě cena pro vítězku. Zapůjčení skialpů. Navíc mi manžel slíbil, že se skialpy pojede na hory se mnou. Nicméně cesta za první příčkou nebyla jednoduchá. Po pěti kilometrech jsem cítila nestabilitu kotníků a dvakrát bolestivý nášlap. Ovšem protože jsem měla už po prvním kilometru na prvním místě dostatečný náskok před ostatními soupeřkami, tak jsem si mohla dovolit ve druhém kole zvolnit tempo a při sebězích běžet opatrněji,“ uvedla v cíli Kotopulu.

Na kopcovité trati na okruhu mezi Otrokovicemi a Žlutavou se konal i pětikilometrový závod. Toho se ve všech kategoriích zúčastnilo 28 krosařů.

V tom mužském vyhrál v čase rovných čtyřiadvacet minut Dalibor Jedlička s SSK Vítkovice. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Ryšánková (Klimatex Running Team), jež vybojovala první místo za čas 28:28.

VÍTĚZOVÉ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH V DESETIKILOMETROVÉM TRAILOVÉM BĚHU TŘÍ KRÁLŮ 2020:

Muži do 39 let: Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 45:35.

Muži do 49 let: Tomáš Blaha (AK Kroměříž) 46:26.

Muži nad 50 let: Jiří Prokop (Běhy Zlín) 1:11:33.

Junioři: Milan Šimek (KESBUK) 55:28.

Ženy do 39 let: Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín) 54:05.

Ženy nad 40 let: Jana Žaludková (Zlín) 1:00:05.

Juniorky: Kateřina Stoučková (Liga 100 Olomouc) 1:13:13.

VÍTĚZOVÉ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH V PĚTIKILOMETROVÉM TRAILOVÉM BĚHU TŘÍ KRÁLŮ 2020:

Muži do 39 let: Tomáš Šafránek (Klimatex Running Team) 24:16.

Muži nad 40 let: Miroslav Kolařík (Slečínky Napajedla) 24:48.

Junioři: Dalibor Jedlička (SSK Vítkovice) 24:00.

Ženy do 39 let: Kateřina Ryšánková (Klimatex Running Team) 28:28.

Ženy nad 40 let: Zita Ryšková 30:27.

Juniorky: Kristýna Utínková (BMX TUFÍR Team) 32:51.

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÝCH KATEGORII:

Matyáš Bílek, Libor Železník, Jiří Flašar, Lucie Nádeníčková, Terezie Habrová, Simona Procházková, Monika Železníková.