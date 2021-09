V závodu startovalo 2400 běžců z celého světa. Do cíle doběhlo 1409 mužů a 111 žen.

Start byl v Chamonix. Okruhová trať vedla do Coumayeru, kde byla na 81. kilometru velká občerstvovačka. Poté se stoupalo na nejvyšší bod trasy na italský Grand Col Ferret. Pak se seběhlo do Švýcarska a přes další tři velká stoupání do cíle v Chamonix. Běželo se okolo celého Mont Blancu.

,,Ultra Trail du Mont Blanc je největší závod na světě. Je to taková běžecká olympiáda, kde se sejdou nejlepší běžci z celého světa. Pro všechny to je neskutečný zážitek,“ upozornil Tomáš Štverák.

Ten UTMB běžel už v roce 2017. Tenkrát se mu ale nedařilo.

,,Proto jsem měl letos co napravovat. Cíleně jsem se do Alp připravoval celý rok. Nikdy jsem neobětoval tréninku tolik úsilí a času, jako na tento závod,“ přiznal ultramaratonec ze Zubří.

V posledních měsících běhal delší tréninky s dlouhým převýšením.

,,Také jsem se zúčastnil několika závodů a běhů přes noc,“ prozradil dále Štverák.

,,Závod od startu až do cíle doprovázela neskutečná atmosféra. Tisíce diváků fandilo všem běžcům. Přes noc ale byla ve vyšších nadmořských výškách zima. Teplota se tam pohybovala kolem nuly. Přes den však svítilo slunce, proto jsem si na trati užíval i nádherné výhledy,“ přiblížil prostředí Tomáš Štverák.

V extrémním 171kilometrovém závodě chtěl zaběhnout čas mezi 24 a 26 hodinami a umístit se v TOP 50.

,,Obojí se mi podařilo. S výsledkem jsem proto spokojený. Na trati jsem nechal opravdu vše a to je pro mě nejdůležitější,“ pochvaloval si reprezentant Zubří.

Štverák od startu běžel svůj závod. Bylo mu úplně jedno, jestli ho někdo předbíhá. Nestaral se ani o informace na kolikáté pozici běží.

,,Věděl jsem totiž, že se s přibývajícími kilometry budu v průběžném pořadí posunovat dopředu. A zhruba od 100 kilometru od stoupání na Grand Col Ferret se mi to také dařilo. Poslední tři kopce si však už pořádně nepamatuji. To už byl strašný morál,“ nezapírá Tomáš Štverák.

Nějaká velká krize ho v Alpách ovšem nepotkala.

,,Jenom přes noc jsem měl trochu střevní potíže,“ přiznal.

Ultramaratonec z Valašska si užíval i návrat domů.

,,Na zpáteční cestě z Chamonix jsme si s celým mým týmem dali několik piv, nezdravá jídla, vlastně hodně jídla. A po příjezdu do Zubří jsem relaxoval kvalitním spánkem a v následujícím týdnu jsem chodil do wellness, na masáže a fyzioterapie,“ svěřil se Štverák.

Ten však dlouho odpočívat nebude. Už v tento pátek 10. září se postaví na start ultra trailového závodu Miles of Istria. Ten měří 170 kilometrů a má převýšení 6690 metrů.