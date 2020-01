Stříbrnou příčku obsadil Slovák z Brezové pod Bradlom Martin Plačko, který zvládl 13 okruhů, třetí místo vybojoval Brňan Titus Ablorh (13 okruhů). Závodu se zúčastnilo 471 mužů.

9. ročník podniku Kilpi 24 hodin na Lysé hoře startoval minulou sobotu v areálu Na Pile v Ostravici v 10 hodin.

,,Cílem tohoto závodu bylo absolvovat během čtyřiadvaceti hodin co nejvíc výstupů na nejvyšší horu Beskyd. Jeden okruh měřil 11,4 kilometru a měl převýšení 764 metrů,“ představil horský ultramaraton Tomáš Štverák.

Ten v okolí Lysé hory za čtyřiadvacet hodin uběhl 155 kilometrů a nastoupal 11 500 metrů.

Pro reprezentanta Zubří a vyznavače cyklistiky a plavání byl start v okolí královny Moravskoslezských Beskyd velkou výzvou.

,,Poslední dvě účasti v Beskydech se mi vůbec nepovedly. Letos jsem se ale cítil velmi dobře a tak jsem chtěl předchozí nezdary napravit,“ plánoval Štverák.

Ten šel do závodu s cílem skončit na některé z medailových pozic. ,,Rozběhlo se to možná zbytečně ve velmi rychlém tempu. Brzy se však vpředu vytvořila pěti až sedmičlenná vedoucí skupinka. Někteří soupeři ale záhy začali odpadávat a závod se zpomaloval. Do třetího okruhu už jsme na čele zůstali pouze s Titusem Abrholem a Martinem Grimmem z Frýdlantu nad Ostravicí. Ovšem i od nich jsem se odpoutal a od pátého okruhu už jsem zůstal na první pozici osamocený,“ informoval vytrvalec z Valašska.

Pro něho byl důležitý každý okruh. ,,Snažil jsem se jít pořád naplno a dobře se občerstvovat. Hodně mi také pomohla i netradiční strategie mého týmu. Když jsem se svého doprovodu ptal, jaká je za mnou na trati situace, tak mi lhali, abych nezpomaloval,“ prozradil ještě Štverák.

Dvaadvacetiletý student VOŠ Prigo v Ostravě oboru obecně právní činnost zažil v Beskydech i náročné momenty.

,,Z kopce to bylo celou dobu super. Ale vždy v tom nejnáročnějším stoupání jsem měl krizi. Navíc jak se setmělo a do toho sněžilo, tak jsem toho ani s čelovkou moc neviděl,“ nezapíral Tomáš Štverák.

A jak zuberský ultramaratonec triumf oslavil? Celý minulý týden jsem odpočíval. Vůbec jsem netrénoval. Jenom jsem relaxoval a bavil se. Také jsem si pochutnal na sladkostech a nezdravých jídlech v KFC a v McDonald‘su. S kamarády jsme zašli na pivo,“ přiznal závěrem Štverák.