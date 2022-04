Do cíle doběhlo 125 vytrvalců. Závod byl součástí světové série UTMB World Series.

,,Trasa byla dost atypická. Hlavně tím, že v její první polovině se běželo převážně v horách a v úvodních 70 kilometrech se nastoupalo hodně výškových metrů. Druhá polovina byla rovinatější a stoupání v této pasáži závodu byla do historických vesnic,“ přiblížil Tomáš Štverák prostředí v Istrii.

Ten na konci března chtěl běžet závod 24 hodin na Lysé hoře. Pořadatelé ho ale zrušili. Proto využil pozvání organizátorů zazávodit si v Chorvatsku.

Start známého a vyhledávaného ultramaratonu tradičně doprovázeného příjemnou atmosférou, byl v Labinu. Cíl byl v Umagu.

Reprezentant Zubří v něm nechtěl skončit v TOP 5.

,,Na Istrii jsem se těšil a odjel jsem tam s chutí. Bohužel ale dva týdny před závodem jsem byl nemocný a to se projevilo na mém výkonu. Zejména mezi 35. a 85. kilometrem jsem se cítil vyčerpaný. V tomto úseku se mi vůbec nedařilo. Bylo to peklo, které jsem dlouho nezažil. Byl jsem slabý a na trati jsem se doslova motal. Na nemoc se však nechci vymlouvat, protože s tímto rizikem jsem do ultramaratonu na Istrii šel. Na trati jsem však dokonce uvažoval o tom, že závod vzdám. Ovšem díky skvělému supportu jsem ho dokončil,“ přiznal a zároveň děkoval Štverák za pomoc a podporu.

Od 90. kilometru se totiž zase rozběhl. ,,Od tohoto úseku jsem si proto opět začal pohrávat s myšlenkou skončit do pátého místa. Chyběly mi ale síly, tak jsem se na tyto pozice neprobojoval. Závod jsem však dokončil se ctí,“ nebyl ovšem Tomáš Štverák v cíli se svým umístěním úplně spokojený.

Po závodě relaxoval klasickým způsobem. Pochutnal si na dobrém jídle a pití. Po návratu domů navštívil saunu a maséra.

Dalším jeho ultramaratonem bude opět závod v Chorvatsku Ultra Trail Dinarides.

,,Ten je dlouhý 175 kilometrů a má převýšení 8700 metrů. V okolí Sinji se koná první víkend v červnu,“ plánuje Štverák.

Ultramaraton 100 miles off Istria doprovázelo téměř ideální počasí. V noci se teplota pohybovala mezi 10 až 15 stupni. Přes den svítilo slunce a bylo kolem 15 stupňů. Nepříjemný byl však silný vítr, mírný déšť a hustá mlha na nejvyšších místech na trati. Vytrvalci v Istrii si mohli vybrat z pěti tras. 20 kilometrů, 40 kilometrů, 68 kilometrů, 128 kilometrů a 168 kilometrů.