Závod byl dlouhý 176 kilometrů a měl převýšení 9945 metrů.

Startovalo v něm 2500 vytrvalců a vytrvalkyň z celého světa. Do cíle jich doběhlo 1760.

Start byl v Chamonix. Okruhová trať vedla do Coumayeru, poté se stoupalo na nejvyšší bod trasy na italský Grand Col Ferret, pak se seběhlo do Švýcarska a potom přes další tři velká stoupání do cíle v Chamonix. Běželo se ve francouzských, švýcarských a italských Alpách okolo celého Mont Blancu.

Závodilo se ve velkém horku. Dokonce byla aktivovaná povinná výbava na horké počasí.

,,Ultra Trail du Mont Blanc je jeden z nejznámějších závodů na světě. Je to taková běžecká olympiáda, kde se sejdou nejlepší běžci z celého světa. Pro všechny to je neskutečný zážitek,“ upozornil Tomáš Štverák.

Ten se do něho kvalifikoval v loňském roce. Registraci v něm potvrdil na začátku letošního roku.

UTMB běžel už v roce 2017. Tenkrát se mu ale nedařilo. A také v roce 2021, kdy v něm obsadil jednatřicátou příčku.

,,Na takový závod se připravuji celou kariéru a ještě připravovat budu. Pořád jsem v něm nevybojoval výsledek, jaký bych si představoval. S ultratrailem kolem Mont Blancu jsem ještě neskončil,“ přiznává s úsměvem Tomáš Štverák.

V průběhu přípravy na letošní závod se cítil skvěle.

,,Po závodě ale také vím, co v ní ještě musím změnit,“ uvědomuje si ultraběžec ze Zubří.

Závod chtěl zaběhnout pod 24 hodin.

,,To se mi však kvůli žaludečním problémům nepodařilo. A i když jsem se z problémů dokázal dostat, tak mi vzaly hodně sil a poslední tři kopce už mi chyběla energie,“ prozradil Štverák.

Ten si v současném období dá od běhání pauzu. Postupně si zazávodí pouze v kratších závodech.

,,V prosinci bych rád obhájil prvenství v Pražské stovce,“ plánuje Tomáš Štverák.