Tomášovi Blahovi se v bězích na Lysou horu a na Kozubovou dařilo

Tomáš Blaha z AK Kroměříž zvítězil ve 36. ročníku Běhu na Lysou horu. V závodu dlouhém 8,3 kilometru s celkovým převýšením 702 metrů, zařazeném do Českého poháru v běhu do vrchu, který byl také mistrovstvím Moravy a Slezska v běhu do vrchu, dosáhl času 39:54.

Tomáš Blaha běh na Kozubovou 2021 | Foto: se souhlasem Tomáše Blahy

Druhý v pořadí Milan Wurst (AK Šternberk) byl o šestašedesát sekund pomalejší, bronzovou příčku obsadil v čase 41:32 bývalý australský profesionální silniční cyklista, mimo jiné účastník Tour de France Adam Hansen, který už 15 let bydlí ve Frýdlantu nad Ostravicí. Michal Poláček z Valašského Meziříčí (44:42) skončil jedenáctý. Blaha se v Běhu na Lysou horu představil už po čtrnácté v kariéře. ,,Závod jsem běžel po noční směně,“ upozornil reprezentant AK Kroměříž. Ten byl od startu aktivní a určoval tempo. Výborně mu ale sekundoval Adam Hansen. ,,Do čela jsem se probojoval v průběhu třetího kilometru. Kolem pátého kilometru na mě ale dolehla únava a na trati jsem se začal trápit. Nicméně na první příčce jsem měl dostatečný náskok, který se mi podařilo udržet až do cíle. A v posledních 200 metrech jsem ještě vystupňoval tempo a stlačit čas pod 40 minut,“ byl Blaha na Lysé hoře se svým výkonem spokojený. Vytrvalec kroměřížského atletického klubu prodal svoji vrchařskou formu i ve 21. ročníku Běhu na Kozubovou, kde v pětikilometrovém podniku s převýšením 500 metrů na trati mezi Dolní Lomnou, Polanou, sedlem Pod Kykulou, s cílem u turistické chaty na Kozubové, obsadil časem 27:43 čtvrtou pozici. Vyhrál Bartosz Misiak z Polska (25:59). Běh na Kozubovou byl zároveň mistrovstvím republiky veteránů v běhu do vrchu a Blaha v Beskydech vybojoval titul v mužské kategorii čtyřicátníků. ,,Od startu byli rychlejší Misiak a Adam Szymaník. Já jsem běžel na třetí příčce. Kolem mety druhého kilometru mě ale předběhl Milan Wurst a já jsem pak na čtvrté pozici zůstal až do konce závodu. Protože jsem byl unavený, tak to na Kozubové bylo moje maximum,“ konstatoval Tomáš Blaha.