Předseda florbalového klubu Panthers Otrokovice Karel Ťopek pomalu pracuje na dalším soutěžním ročníku. Elitní týmy chce přihlásit do nejvyšších lig, trenérovi prvního superligového mužstva Michalu Kvapilovi nabídl prodloužení spolupráce a s ohledem na finance chce stavět kádr pro nadcházející ročník 2020/2021.

„Ale i v našem sportu je to o penězích,“ upozorňuje v rozhovoru na klubovém webu šéf celku ze Zlínska, který nyní čeká na Kvapilovu odpověď.

Nejen podle trenérova rozhodnutí se bude skládat tým pro nadcházející soutěžní ročník.

„Kádr samozřejmě chceme udržet a být konkurenceschopní, ale ne za cenu ohrožení fungování klubu,“ říká Ťopek.

„Naši partneři řeší své záležitosti, což je vzhledem k aktuální situaci pochopitelné a teprve uvidíme, na čem budeme. Blíží se doba, kdy každý bude muset ustoupit ze svých nároků,“ uvědomuje si.

Předčasně ukončená sezona se mu jen ve,i složitě hodnotí. „S ohledem na výsledky mužů, juniorů a dorostenců ale byla spíš průměrná,“ míní.

„Na druhé straně soupeříme s těmi nejlepšími. Z mého pohledu jsme uhráli to, co jsme měli,“ má jasno.

S výkony superligového týmu byl spokojený až do prosince.

„Podzim jsme odehráli velice slušně, od ledna se ale trápili. Přesto jsme dokázali uhrát zápas v play-off. A byl jsem velice zvědavý, co by se dělo na Štěrku v domácích zápasech,“ říká.

Otrokovičtí junioři zase v září nepostoupili do elitní dvanáctky. Poté někteří hráči odešli, protože neměli zájem soutěž hrát. „Což mi bylo velice líto,“ přiznává.

Dorostenci se potýkali s odchodem silné generace ročníku 2002.

„Trenéři Malina se Štouračem však odvedli skvělou práci a z týmu dostali maximum. Někteří hráči určitě budou tahouny v juniorce. Mládežnické týmy bohužel přišly o velkou část své sezony, doufám, že se ještě do tréninkového procesu vrátí,“ věří Ťopek.

Když se nedívá na výsledky a výkony, může být ale spokojený. Vedení Otrokovic se podařila spousta věcí.

„Áčko má konečně svou šatnu, vylepšili jsme zázemí na domácí hale, mládežnické týmy díky partnerům obdržely klubové soupravy, ve kterých reprezentují klub a město,“ informuje.

„Dále se nám podařilo stabilizovat realizační týmy u mládežnických kategorií. Organizace domácích utkání a turnajů je v Otrokovicích na nejvyšší úrovni. Všichni lidé, kteří jsou do klubu zapojeni udělali velký kus práce. Za to jim velice děkuji, bez těchto srdcařů by to nešlo,“ ví dobře.

Předčasný konec ho sice štval, ale nakonec ho vzal jako realitu.

„I když první tým přišel o vrchol sezony a naše mládežnická družstva o spoustu zápasů, všichni víme, že jsou důležitější věci než florbal. Snad se věci vrátí do normála a začneme opět normálně žít a trénovat,“ dodal Ťopek.