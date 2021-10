Ženy nad 40 let (4200 metrů): Marie Pechová 33:42.

Ženy do 39 let (4200 metrů): Zdeňka Bednářová 23:21.

Muži nad 50 let (4200 metrů): Pavel Fojtů 24:37.

Muži do 49 let (4200 metrů): Jiří Dohnal 19:11.

Muži do 39 let (4200 metrů): Jan Zvonek 20:34.

,,Právě v seběhu po mých oblíbených trailových pěšinách pod Jelenovskou je moje největší síla. Tento úsek si vždy užívám. Nicméně vloni se mi krátce před cílem podařilo zabloudit, což mě stálo minutovou ztrátu, která mě dělila od absolutních vítězů. Letos jsem přípravu nepodcenil a dva dny před závodem jsem si poctivě celou trať nastudoval. To se mi nakonec vyplatilo,“ potěšil vítězného Dohnala povedený výsledek ve Valašských Kloboukách.

,,Klobucký hrb je krásný a zajímavý intervalový závod, který už šest let organizují kloboučtí lyžaři. Účast v něm je pro mě, místního běžce hobíka každoroční příjemnou ,,povinností“, kterou si užívám i se svými už dospívajícími dětmi,“ přiznal pětačtyřicetiletý Jiří Dohnal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.