Registrace do něho je však nutná pouze elektronicky. Prezence pak bude za mostem pro pěší u křižovatky v ulici Moravní a Karla Čapka v areálu Kynologického klubu v sobotu 7. ledna od 8 do 10 hodin.

Na stejném místě bude start hlavního závodu v 10.35 hodin. Od 10.45 hodin pořadatelé ještě připravili pětikilometrový závod.

Vyhlášení výsledků je na programu v 12 hodin.

,,Startovné je 150 Kč. Děti startovné neplatí. Každý účastník dostane čaj a v cíli polévku,“ prozradil jeden z organizátorů Vlastimil Bukovjan.

V 10 kilometrovém závodu jsou vypsané 4 mužské kategorie (muži do 39 let, muži 40 – 49 let, muži 50 – 59 let a muži nad 60 let) a 3 ženské kategorie (ženy do 39 let, ženy 40 – 49 let a ženy nad 50 let). Na 5 kilometrové trati si muži zazávodí ve 2 kategoriích (muži do 39 let a muži nad 39 let), ženy rovněž ve 2 kategoriích (ženy do 39 let a ženy nad 39 let).

,,Trasa povede na okruhu z areálu otrokovického Kynologického klubu směrem na Žlutavu a zpět,“ upozornil Bukovjan.

Už od 10 hodin na zkrácených tratích od 100 metrů do 1200 metrů, podle věku poměří síly také děti. Ty mají vypsané tyto trasy: Děti do 2 let (100 metrů), děti 2 – 5 let (400 metrů), děti 6 – 10 let (800 metrů) a děti 11 – 15 let (1200 metrů).

V roce 2022 první příčku v hlavním závodu dlouhém 10 kilometrů mezi muži vybojoval Fryštáčan v barvách Ekodrillu Zlín Radoslav Šíbl, který dosáhl času 45:39. Mezi ženami závod vyhrála Barbora Macurová z Frýdlantu nad Ostravicí (2BWINNER Team/KESBUK, 50:47). V 5 kilometrovém závodu se z prvenství radovali mezi muži Filip Vabroušek z Malenovic (AK Zlín, 22:21), mezi ženami Monika Železníková z Babic (Biatlon Halenkovice, 27:36).