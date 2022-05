„Pokud budou holky dodržovat taktiku, práci uplynulých dvou tří týdnů, neměly by nás při vší úctě k soupeři Kunovice ohrozit. Jdeme do souboje s respektem a sebevědomím. Svému týmu věřím,“ hřímá nový kouč Zlína Jiří Řezník.

Bývalý úspěšný házenkář, který naposledy vedl extraligové Maloměřice a na lavičce Zlína vystřídal Ivo Vávru, si informace o barážovém soupeři zjišťoval od svých kamarádů z Brněnska. „Jsem z Bohunic a ty Kunovice moc dobře znají. Trenér Josef Trumpeš mi řekl řadu zajímavých poznatků, které se pokusím realizovat,“ pousmál se 46letý kouč.

„Kunovice tvoří řada bývalých hráček Zlína, které budou mít zvýšenou motivaci se ukázat. Mají také dvě výrazné střelkyně, z toho Fleková nebude moci nastoupit, protože hrála za oba výběry. Každopádně i mezi tyčemi mají kvalitní gólmanku,“ upřesnil.

Pro trenéra Kunovic Miroslava Slováka se bude jednot o pikantní souboj. Po letech strávených na Slovácku se totiž v létě vrací domů, aby převzal prvoligový zlínský tým mužů. „Život jde dál, rozcházíme se v dobrém. Lepší konec jsem si nemohl přát,“ ví dobře zkušený kouč.

Protože je ještě smluvně vázán v Kunovicích, pokusí se se svým výběrem překvapit. „Chceme dosáhnout na co nejlepší výsledky,“ komentoval stroze.

Baráž se hraje na dva zápasy pohárovým způsobem. Série začne netradičně tuto neděli ve Zlíně (16.30), odveta je na programu o týden později v Kunovicích. „Vždy bylo pořadatelství opačné, nechápu to,“ kroutí hlavou Řezník.

„Tuto změnu vnímám jako nevýhodu, ale zásadní by to být nemělo. Pokusíme se nyní doma vytvořit co největší náskok, abychom to měli v odvetě u soupeře snazší. V kabině strach necítím. Spíše respekt se zdravým sebevědomím,“ dodal trenér Zlína, který by měl u týmu pokračovat i příští sezonu. A všichni v Baťově městě věří, že bude dál inetrligová. Nebo překvapí outsider z Kunovic?