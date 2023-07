/VIDEO/ Odtajněno. Pořadatelé srpnového 52. ročníku populárního automobilového závodu Barum Czech Rally Zlín (18. - 20. 8.) upřesnili názvy všech rychlostních zkoušek, které budou mít v součtu 200 kilometrů.

Ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner. | Video: Břenek Martin

„Trať celého závodu měří 760 kilometrů a jako každoročně jej otevře páteční městská rychlostní zkouška v centru Zlína,“ upřesnil na úvod ředitel nejpopulárnějšího automobilového závodu v tuzemsku Jan Regner.

Jak prozradil již před měsícem, pro závodníky a fanoušky nachystali více než šedesát procent nových tratí. „Páteční shakedown se pojede na úseku Maják - z Malenovic okolo hradu na začátek lesa. Úvodní městská zkouška bude stejná jako loni,“ pustil se do představování úseků závodu Regner mladší.

„Sobotní den zahájíme rychlostkou Slušovice, následovat budou Kateřinice, kde oprášíme místa téměř třicet let stará. Třetím a nejdelším úsekem bude erzeta Troják se začátkem v Rajnochovicích. Pokud bude počasí stejné jako loni, zažijí zde všichni hodně zábavy na tom správném barumáckém asfaltu,“ pousmál se ředitel závodu.

„Neděli odstartuje neméně lehká rychlostka Semetín, to bude zábava hned po ránu. Následovat bude záludná Pindla se startem z Lípy a i zde zařadíme úseky, na kterých se jelo v minulém století. Vše pak uzavřou Halenkovice, které se pojedou jako power stage. Do cíle by nejlepší posádky měly dorazit okolo 17. hodiny,“ spočítal šéf Barumky.

Ten se vedle města Zlína opět může spolehnout na podporu i od vedení Zlínského kraje. „Bude minimálně ve stejné výši jako loni. Jsme hrdí na to, že se taková akce koná v našem regionu,“ potvrdil na úterním setkání s novináři hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Organizátorský tým nyní pracuje na plné obrátky, do startu schází měsíc. „Byli jsme na schůzce v Polsku, kde nám promotér předvedl, co by chtěli jinak než loni, co změnil v celém seriálu evropského šampionátu,“ prozradil šéf organizačního výboru Miloslav Regner.

„Nyní dokončujeme legislativu, finalizujeme potřebná povolení. Pracujeme také na trati, opravujeme úseky na i kolem trati, sekáme trávu. Nechceme, aby diváci seděli v kopřivách. Je toho hodně. Chystáme značení, zaměřujeme se hlavně na bezpečnostní stránku - a nejen diváků, ale samotných jezdců,“ upřesnil Regner.

Pro ty, co se nedostanou na všechny úseky Barumky, chystá promotér kvalitní televizní zpracování závodu. „Snad si práva od něj koupí i některá česká televize. Opět bude přenášeno prvních čtyřicet minut z každé rychlostní zkoušky, tedy nějakých dvacet nejlepších posádek. K zhlédnutí budou kromě klasických záběrů ze stacionárních kamer také ty z helikoptéry či aut,“ upřesnil Regner starší.

Přestože uzávěrka přihlášek je až poslední červencový den, všichni očekávají ještě kvalitnější startovní pole, než bylo loni. Ve Zlíně totiž bude vrcholit jak český, tak evropský šampionát. „Zatím je přihlášeno 38 posádek, ale to hlavní dorazí až těsně před uzávěrkou. Oficiálně představíme startovní pole až 8. srpna,“ upřesnil šéf Barumky.

Ten se rovněž těší na Star Rally Historic, která bude nyní slavit 15. výročí. „Je obdivuhodné, jak se u nás chytla. Počátky byly spíše doprovodné, ovšem postupem času se klání legend stalo regulérní součástí Barumky. Nyní se opět pojede jako třídenní závod, přičemž v sobotu a neděli čeká na posádky o jeden úsek méně – v sobotu bez Trojáku a v neděli bez Pinduly. Máme se na co těšit!“ dodal dobře naladěný Jan Regner.