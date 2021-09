„Rád bych získal alespoň jednu medaili, ať už za jakékoliv umístění,“ doufá domácí borec.

K travnímu lyžování se Filip Machů dostal v sedmi letech. „Brali jsme to jako přípravu na zimní lyžování. Ale kvůli lepší partě jsme časem přešli úplně,“ vzpomíná. „Celkově mě tento adrenalinový sport velmi baví. Nedokážu si představit, že bych přestal. Hodně mě naplňuje komunita, kterou máme.“

Kromě travního lyžování rád lyžuje v zimě, plave nebo jezdí na kole. „Letos jsem však volný čas nejvíce strávil učením se na zkoušky a bohužel už nemám tolik času na lyžařskou přípravu, jako dříve,“ přiznává student Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

„Myslím, že na minulém MSJ jsem měl trochu lepší kondici. Navíc letos je konkurence opravdu veliká. Ale půjdu do toho naplno. Baví mě bojovat do posledních sil a měřit se s ostatními. Když to po náročném závodě vyjde, ten pocit je opravdu hodně naplňující,“ tvrdí český reprezentant, který se letos naposledy objeví v juniorské kategorii a na šampionátu ho tak čeká prakticky dvojnásobná nálož závodů.

Travní lyžař Filip Machů je rodákem ze Štítné a trojnásobný medailista z MSJ 2019.Zdroj: Travní lyžování

„I proto je pro mě momentálně důležitější juniorské mistrovství, protože je to poslední rok. Věřím však, že jsem schopný potrápit i starší kluky.“

Mezi své největší úspěchy řadí 20letý závodník titul z předloňského juniorského šampionátu v super kombinaci. Na „svém“ svahu tehdy přidal ještě stříbro v obřím slalomu a bronz ve slalomu.

„Nejvíce se mi daří právě v obřím slalomu, i když mě mají lidi spíše za slalomáře. Obě disciplíny mě baví stejně. Vyhovují mi rychlé a tvrdé tratě, nejraději to mám právě ve Štítné. Na druhou stranu, o to víc se letos musím snažit, abych nezklamal domácí publikum,“ přemítá.

„Věřím, že si to diváci opravdu užijí. Atmosféra bude hodně napjatá, všichni pojedou z plných sil. O takovou podívanou by byla škoda přijít,“ uzavírá Filip Machů.

Mistrovství světa v travním lyžování startuje už za týden, elitní lyžaři se poperou o tituly světových šampionů od 6. do 11. září ve Štítné nad Vláří.

Autor: Milan Těthal