ROZHOVOR/ Florbalistům Zlína pomalu končí posezonní volno. Lvi si ho určitě zaslouženě a v plné míře užívají, protože zlínské mužstvo, které bylo nováčkem soutěže, vybojovalo v Národní lize postup do semifinále. Mnoho nechybělo a Zlín si dokonce mohl zahrát finálovou sérii o postup do 1. ligy. Semifinálovou sérii hranou na tři vítězné zápasy s Torpedem Havířov totiž rozhodl až pátý duel.

Trenér florbalistů Zlín Lions Vladimír Blažek | Foto: se svolením Michala Baroně

O tom jaká byl historická zlínská florbalová sezona, ale také o té příští se rozpovídal trenér Vladimír Blažek.

Jakou jste měli ve Zlíně představu o letošní sezoně?

Do naší první sezony v Národní lize jsme šli s pokorou a jasným cílem udržet se v této soutěži. Chtěli jsme si ji trochu ,,osahat“ a hlavně si zvyknout na její rychlost a tvrdost.

Jak se Zlínu dařilo v základní části soutěže?

Po kvalitní letní přípravě a postavení kostry týmu jsme bohužel do sezony vstoupili špatně. Prohráli jsme úvodní čtyři zápasy a po 4. kole nálada v mužstvu nebyla optimální. Přestupy našich některých hráčů z úspěšné loňské sezony do jiných klubů se podepsaly na herním projevu a mentálním nastavení. Zlomové byly domácí duely v 5. kole proti Šumperku a v 7. kole s Rožnovem pod Radhoštěm, kdy už se náš tým adaptoval na naši hráčskou obměnu a tvrdost v Národní lize. Dalším důležitým faktorem byli naši fanoušci. Ti za námi chodili a věřili, že se zlínský florbalový stroj znovu rozjede. Makali jsme pro ně a chtěli jsme se bavit atraktivním florbalem. Nakonec jsme po základní části soutěže skončili na třetím místě.

Co rozhodlo čtvrtfinálovou sérii Zlína se Šumperkem?

V lednu jsme přišli o nejlepšího střelce Jakuba Hašu, který odjel studovat do zahraničí. Proto se mužstvo muselo naučit hrát bez jeho gólových příspěvků. Kromě tradičních střelců Vládi Blažka a Michala Kundraty se museli projevovat i další hráči. Ve čtvrtfinálové sérii se dařilo i Michalovi Baroňovi, Lukášovi Ondrouškovi a Adamovi Jiříčkovi. Zároveň jsme do týmu zapracovali i juniory a ti nám důvěru vrátili kvalitní hrou. Zásadní byly i výkony brankáře Matěje Kubíčka.

S jakou představou jsme šli do semifinálové série s Torpedem Havířov?

Torpedo bylo jasným favoritem s ambicemi postupu do finále naší skupiny Národní ligy. Havířov měl v sestavě několik bývalých superligových hráčů. Navíc měl zkušenosti se zápasy v play off. Naše nastavení je však jít do každého utkání vždy s obrovským nasazením a podat v něm maximální výkon. Věřili jsme, že pokud se nám takto podaří naladit naše mužstvo i v semifinále play off, tak v semifinálové sérii můžeme některé duely vyhrát a třeba postoupit do finále, což se nakonec skoro podařilo.

Jak semifinálovou sérii s havířovským Torpedem s odstupem času hodnotíte?

Pro nás to byla obrovská florbalová škola. Máme mladý tým a tlak na něho byl obrovský. Nám chyběly zkušenosti z play off, ty byly jednoznačně na straně Havířova. Naši hráči se však v každém duelu statečně rvali jak s kvalitou soupeře, tak i s neskutečnou atmosférou v naší domácí sportovní hale na zlínské ,,strojárně,“ tak i v havířovské sportovní hale, kterou v nich fanoušci obou celků vytvořili. Ten tlak se projevil hlavně v kvalitě finálních přihrávek a také v kvalitě zakončení.

Které zápasy se v letošní sezoně Zlínu nejvíc povedly?

V základní části mi udělal největší radost zvrat výsledku z 1:5 na výhru 6:5 v 10. kole proti Třinci. Bylo to poprvé, kdy jsme zvítězili v třinecké hale. Potěšila mě i na domácí palubovce v 16. kole výhra s Torpedem Havířov 7:6 v prodloužení. V tomto střetnutí jsme se utvrdili, že dokážeme vyhrávat i zápasy s herně vyspělými mužstvy a probojovat se do play off. Mezi důležité výhry patří i v 9. kole skalp Přerova 5:4, který byl v tu dobu v tabulce na třetím místě.

Která utkání se Zlínu naopak nepovedla?

Zápas rovněž s Přerovem, tentokrát venkovní. Ten jsme v 19. kole měli velmi dobře rozehraný, když jsme v něm 11 minut před koncem vedli 5:2. Nakonec jsme na Hané nezískali ani bod. Mužstvo bylo tenkrát přemotivované a ve třetí třetině nedisciplinované.

Na čem byl v letošní úspěšné sezoně postavený herní styl zlínského mužstva?

Ten byl postavený na aktivním napadání rozehrávky soupeře. Během sezony jsme dost často přecházeli do celoplošného osobního bránění. Hráči se také hodně zlepšili ve hře jeden na jednoho.

Co momentálně dělají florbalisté Zlína?

Do konce dubna měli volné tréninky a probíhaly individuální pohovory se všemi hráči. V současném období realizační tým plánuje následující sezonu a roční tréninkový cyklus.

Kdy začne příprava na další sezonu, jak bude probíhat?

Předsezonní schůzku máme naplánovanou na začátek května, kdy také začne letní příprava. Ta je rozdělená do tří částí. První bude na atletických stadionech. Tam se bude pracovat na výbušnosti, rychlosti a mobilitě. Druhá část bude individuální příprava, kdy bude hráčům vytvořený prostor pro vlastní florbalové aktivity na letních turnajích. Ve třetí části, která bude v srpnu, proběhne soustředění a už se bude trénovat v hale.

Na čem je potřeba u mužstva Zlína zapracovat?

V letošní sezoně nás trápila přesnost střelby pod tlakem a zlepšit je potřeba hru hráčů bez míčku.

Chystají se změny v kádru Zlína?

Zatím nevím, protože probíhají individuální pohovory. Snahou je udržet náš tým maximálně pohromadě, ale také doplnit ho o další hráče. Rovněž bych chtěl do sestavy zapracovávat zlínské juniorské odchovance.

S jakou představou půjdou zlínští Lvi do příští sezony v Národní lize?

Sportovní cíle nám vedení klubu teprve sdělí. Ale áčko Zlína bude mít od vedení maximální podporu a prioritu. Předpokládám, že vedení bude chtít, abychom postoupili do finále Národní ligy.

Chcete se ještě o něčem zmínit?

Zvláštní poděkování patří našim fanouškům, kteří byli fantastičtí. Byla radost pro ně hrát. Byli při nás, když se nedařilo a radovali se s námi, když jsme vyhrávali. Moc si toho s celým mužstvem vážíme.