Vítěz loňského ročníku I. ligy do semifinálového střetnutí vstoupil výborně, po 26 minutách hry vedl 10:0. Hosté o chvíli později složili první pětku, v závěru poločasu navíc mohli vyrovnat. Domácí se ale vytasili s parádní obranou. „Dostali jsme se do toho vlastními chybami, naštěstí jsme to ale ubránili. Závěr úvodní půle byl pro zbytek zápasu zlomový,“ uvědomuje si Juřík.

V posledních vteřinách úvodních čtyřiceti minut fanouškům Zlína pořádně zatrnulo, jeden z domácích hráčů ve vzduchu na poslední chvíli v podstatě zamezil srovnání. „Uhasil to, obětoval se pro tým," uvědomuje si hrající kouč.

O poločase ve zlínském táboře proběhla pořádná promluva, což okamžitě bylo znát, do druhého dějství vlétli ve velkém stylu, do čtvrt hodiny přidali čtrnáct bodů. „Tolik jsme toho zas nezměnili, spíše se vrátili k tomu, co jsme měli předvádět v úvodním poločase. Chtěli jsme hrát hlavně my a neztrácet míče,“ přiblížil trenér domácích.

Petrovice sice snížily na 24:10, Zlín však brzy navýšil na 38:10. Deset minut před koncem semifinále tak už spíše bylo otázkou, jak skončí skóre. Útoky domácích dopadly neúspěšně, hosté naopak zapsali dvanáct bodů. „Na místo toho, abychom přidali další pětky a udělali třeba padesát šedesát bodů, tak jsme závěr trochu vypustili. Klidně jsme na tyto body mohli dosáhnout. Udělali jsme ale chyby, měli špatnou obranu,“ mrzelo trenéra Zlína Petra Juříka.

Podívejte se: Přežili závěr 1. půle, pak řadili. Ragbisté budou hrát o extraligu

Zlínští nakonec zvítězili 38:22 (rozdíl skóre +16), mužstvo Spol. Říčany B/Iuridica ve druhém semifinále porazilo Bystrc 65:25 (rozdíl skóre +37). „Skóre rozhoduje o tom, kdo bude hrát finále doma, což bychom si přáli. Možná nám to bude chybět," tušil Juřík, jak důležitý faktor může mít vypuštěný závěr utkání.

Sobotní finále v Říčanech určí vítěze první ligy. Ten se utká s posledním týmem letošního ročníku extraligy, poražený finalista narazí na předposlední mužstvo nejvyšší soutěže. Už nyní je však jasné, že svěřenci Petra Juříka odehrají zápas o extraligu na domácí půdě –⁠ Říčany totiž disponují "A" mužstvem v nejvyšší soutěži, ve které nemůžou nastoupit dva týmy z jednoho klubu.