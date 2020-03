Zlín s již uzdraveným trenérem chtěl napodruhé na půdě soupeře neuspěl. „Já se snad výhry venku nedočkám. Asi do Hustopečí pošlu kluky opět samotné,“ směje se trenér Jiří Mičola, který si o víkendu zahrál proti synovi v dresu Velké Bystřice. „Dal jeden gól, ten má proti mně povolený. Ale na zkušenějšího a lepšího soupeře jsme neměli,“ sportovně uznal kouč.

VELKÁ BYSTŘICE - HC ZLÍN 27:23

Jiří Mičola, trenér Zlína: „Bohužel jsme nezachytili úvod a rychle prohrávali o tři až čtyři góly. Až se nám podařilo eliminovat rozehrávku zkušeného Tůmy, začali jsme stahovat. Přetahovaná i díky osobce právě na Tůmu trvala do 45. minuty. Na následnou šňůru čtyř branek se nám již nepodařilo adekvátně odpovědět, soupeři si zkušeně náskok pohlídal. Kluci nepodali špatný výkon, ale soupeř složený z kvalitních hráčů a mladíků ze zuberského sportovního centra byl lepší. V Hustopečích musíme opět zabrat.“

STRAKONICE – BYSTŘICE P. H. 40:32

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Přestože jsme i kvůli absenci našich zuberských pendlů, kteří ve stejný čas hráli zápas na Dukle, nastoupili v silně kombinované sestavě, podali jsme více než sympatický výkon. Favorit neměl nic jistého ještě deset minut před koncem, kdy vedl jen 30:28. Kluci bojovali, dřeli, hlavně Radovan Tiller hrál s obrovskou chutí. V samém závěru jsme ale podle očekávání kondičně uvadli. Když domácí dali dva tři góly z brejků, bylo rozhodnuto. Stydět se za výkon nemusíme. Naopak, o víkendu s takovým přístupem můžeme slavit úspěch. K dispozici by měly být i zuberské posily, proto v neděli od 11 hodin doma proti Vršovicím nic jiného než vítězství nebereme. Jsme na správné cestě za záchranou!“

VSETÍN - LITOVEL 24:30

Ľubomír Liba, trenér Vsetína: „Byl to prazvláštní zápas. Zažil jsme mnoho, ale dva tak rozdílné poločasy ne. Bohužel v tom prvním jsme dali jen sedm gólů a podali nejhorší výkon, co ve Vsetíně působím a dostali šišku. O přestávce jsme si něco vyříkali, kluci si to vzali k srdci a výrazně se zlepšili. Když jsme se dostali na rozdíl tří branek a vypadalo to na obrat, Litovel prokázal zkušenost. Začala proměňovat šance a více nám nedovolila. Soupeř vyhrál zaslouženě, naopak my se musíme probrat a v Jičíně podat diametrálně lepší výkon!“

DALŠÍ VÝSLEDKY 13. kola I. ligy: Vršovice – Hustopeče 33:30, Dvůr Králové - Jičín B 21:25, Chodov – Náchod 34:21.

1. Strakonice 1921 13 10 1 2 409 : 333 21

2. Velká Bystřice 13 9 1 3 385 : 366 19

3. Zlín 13 8 0 5 369 : 337 16

4. Litovel 13 7 2 4 375 : 354 16

5. Hustopeče 13 6 1 6 360 : 369 13

6. Chodov 13 6 0 7 364 : 363 12

7. Vršovice 13 6 0 7 334 : 340 12

8. Dvůr Králové 13 5 1 7 324 : 339 11

9. Náchod 13 5 1 7 345 : 369 11

10. Vsetín 13 5 0 8 347 : 366 10

11. Jičín B 13 4 1 8 324 : 363 9

12. Bystřice p.H. 13 3 0 10 362 : 399 6