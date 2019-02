Zlín – Zcela bez reakce nezůstalo druhé velké klopýtnutí zlínských házenkářek. Svěřenkyně trenéra Dušana Poloze totiž v rozehraném ročníku v Ostravě podruhé v samém závěru zkolabovaly a ztratily vyhrané utkání. Na rozdíl od říjnového duelu v Písku o víkendu braly alespoň bod (25:25).

Trenér Dušan Poloz. | Foto: Archiv

Co se stalo? Pátý celek soutěže na půdě nováčka vedl čtvrt hodiny před koncem o šest gólů (25:19) a vše nasvědčovalo snadnému vítězství. Zatímco Zlín ale ve zbytku času již neskóroval, domácí v hektickém závěru vyrovnaly. „Samozřejmě že jako trenér jsem v závěru mohl udělat tisíc věcí jinak, ale že bych utkání prokaučoval, si nemyslím,“ kroutí hlavou Poloz, který svým dvouminutovým vyloučením právě v 50. minutě svému celku nepomohl.

Za pochvalu přišlo vyloučení

„Doteď nevím, proč jsem trest vyfasoval. Poté, co jsem gestikuloval kroky, které sudí správně odpískali, jsem zvednutým palcem pochválil muže v černém. Zničehonic ale jeden z nich přiběhl a ukázal mi dvojku. Ani mi nedali šanci cokoliv vysvětlit stejně jako při žluté kartě hned z úvodu. Sudí v sobotu odmítali přijímat jakékoliv vysvětlení,“ nechápavě kroutí hlavou Poloz. „Jinak ale bylo utkání ze strany hráček vedeno korektně ve skvělé atmosféře,“ podotkl.

Podruhé se musel rozčílit, když chvíli po něm musela na hanbu i Štěrbová. Ta se totiž důrazně snažila v přerušené hře získat míč pro rozehrávku od domácí Selucké. „Chtěla rychle rozehrát a soupeř ji bránil. Za to jsme byli podruhé velmi přísně potrestáni. Nechci svalovat náš nepovedený závěr jen na sudí, ale v této fázi nás více než spornými vyloučeními poškodili,“ je přesvědčen trenér.

Pohoda se vytratila

K zamyšlení je ale skutečnost, že tým, jenž myslí na boje o medaile, dokáže v závěru tak vyhořet. „Celý zápas jsme se trápili v koncovce, ale i přesto jsme byli lepší a já věřil ve výhru. V závěru jsme ale neproměnili sedmičku (Pažourková) a další čtyři vyložené šance. Možná to bylo právě dvěma oslabeníma, která hráčky vyšťavily. Po posledních prohrách se Slavií z holek vyprchala pohoda, najednou si nevěří. Házenou umějí, ale celý problém je v jejich hlavách, což musíme co nejdříve změnit, nejlépe vítězstvím.“

Brankářky vše nezachránily

Jestliže se Zlín v útoku trápil, alespoň trochu pochvaly zaslouží brankářky. V první půli výborně chytala Mahďáková (43 % úspěšnosti) a od stavu 16:16 Dederlová (50 %). „Poté, co chytila sedmičku, jsem ji v bráně nechal, za což se odvděčila výbornými zákroky,“ pochválil mladou gólmanku trenér. „I přes velké klopýtnutí ale musíme brát bod jako plus z palubovky soupeře. Soutěž se s každým odehraným kolem vyrovnává a překvapení bude přibývat.“

Na pozápasové hodnocení s novináři ale zlínský kouč poprvé v sezoně nepřišel, vyslal za sebe asistenta Jiřího Závodníka. „Byl jsem toho pořád plný, asi bych tam řekl něco na adresu sudích, což bezprostředně po utkání je zakázáno. Alespoň jsem ušetřil peníze za pokutu,“ s odstupem času okomentoval Poloz, který se ale v těchto dnech chystá na hodnocení výkonů sudích. „Na svaz se vždy odesílá papír s dvaceti otázkami. I přes křivdu na ně budu odpovídat spravedlivě, tak jak to dělám vždy. Předtím se ještě jednou podívám na video, stejně jako to asi nemine mé hráčky,“ slíbil.

A jak vyhnat během týdne chmury z hlav házenkářek? „Nic nového vymýšlet nebudu. Budeme normálně trénovat a co nejlépe se připravíme na sobotní duel s Bánovci. Pokud chceme do play off, musíme dál držet nedobytnost domácí tvrze. Nečeká nás ale nic snadného,“ uvědomuje si Dušan Poloz, který na rozdíl od duelu v Ostravě by již měl mít k dispozici uzdravující se kanonýrku Budayovou.