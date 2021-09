Přes počáteční zataženou oblohu se v neděli odpoledne nakonec vyčasilo, což na svoji kůži poznali také ragbisté Zlína. Svěřenci Petra Juříka o uplynulém víkendu svedli úspěšný boj proti Mariánským Horám, ale i slunečnné výhni na hřišti.

Ragbisté Zlína (v modrožlutých dresech) vyzvali Mariánské Hory. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Vypadalo to, že by přes den nemuselo být až takové horko, odpoledne se to ale nakonec přeci jen vybralo. Radši hraji za chladného počasí a když je pod mrakem, jako tomu bylo před dvěma týdny v Havířově, kde jsme dokonce hráli v dešti. Více to prospívá ragby, je pěknější, nedělá se tolik chyb," vnímá Juřík rozdíl.