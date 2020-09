„Sezonu jsme už chtěli rozehrát. Z bezpečnostních důvodů nás však požádali, aby se hrálo jindy. Netušili, zda se nákaza může projevit u dalších členů týmu. Riziko jsme přesto hodlali podstoupit,“ mrzelo Juříka odložení prvního zápasu svého týmu, který měl v úvodním kole volno.

Zlínský tým se s podobnými problémy potýkal v první polovině srpna.

„Dva naši hráči byli nakaženi, další dvojice šla do karantény. Jinak jsme trénovali normálně,“ upřesnil hlavní trenér.

Petr Juřík přesto vedl odlišnou přípravu než v minulých letech.

„Příprava byla zvláštní. Především se netušilo, zda se vůbec začne hrát. Kdykoliv nám mohli oznámit, že se nemusí začít. Standardně proběhl až poslední měsíc,“ popisuje Juřík, který má obavy o dohrání soutěže.

„V první lize se o víkendu zrušily tři zápasy ze čtyř. Buď ať se hraje normálně, nebo rovnou vše zruší,“ vyjádřil se k situaci ohledně koronaviru. Ten však klub výrazněji nezasáhl.

„Stejně jako v posledních letech se mělo hrát formátem jaro-podzim. Úvodní část nám stopli 14 dní před zahájením ligy. Nakonec se začalo v srpnu. Do semifinále postoupí čtyři nejlepší týmy. Poté bude probíhat jednokolové play-off,“ upřesnil Juřík

Ambice má přitom jasně dané.

„Rádi bychom se dostali do finále. Bude to však složité. Prvotním cílem je hrát dobře a postoupit do semifinále,“ má jasno zlínský kouč.

Největší favority přitom vidí jasně.

„Pražské Petrovice jsou posílené o extraligové hráče. Nejsilnější by měla být Bystrc. V prvním kole vyhrála proti týmu Šumava Nýrsko, který je nováčkem. A pro nás velká neznámá,“ připustil.

K umístění na špici ligy by zlínskému výběru měl dopomoci také samotný Petr Juřík. „V neděli jsem byl v nominaci,“ směje se.

„Na podzim bych se ještě měl ukázat,“ dodal vážněji.

„Zapojuji se do cvičení, která provádíme. Musím se však někdy zastavit, abych vše stíhal sledovat. Jsme tady tři trenéři, takže o to je vše jednodušší,“ uzavřel Juřík, který znovu hodlá spoléhat na vlastní odchovance.