Výsledkově jsou zatím jako na houpačce, přesto trenér extraligových házenkářů Robe Zubří je s přípravou na nový ročník spokojen.

„Vše jde podle plánu, zásadní je přístup hráčů a ten je výborný,“ pochvaluje si Michal Tonar, který před novou sezonou vystřídal u kormidla Dušana Poloze a s převážně mladým týmem se má pokusit opět čeřit přední příčky nejvyšší soutěže.

„Kádr je zvenčí minimálně do startu nového ročníku uzavřen, žádnou posilu neplánujeme. Možná ještě vytáhneme z naší líhně nějakého talentovaného dorostence na pivota,“ uvažuje nahlas kouč.

Jediný stále otevřený je případ Martina Hrstky, který si dal v létě přestávku a možný návrat k týmu zatím nevyloučil. „Otazník nad ním trvá dál, uvidíme,“ nechce předjímat Tonar, jenž už pozvolna začíná mít jasno o sestavě.

„Více ale zatím neprozradím. Máme mladý tým perspektivních hráčů,“ pousmál se.

Po náročných týdnech nabírání fyzického fondu výběhy a v posilovně již Valaši začali pilovat herní stránku a mají za sebou šest přípravných zápasů. V posledním sedmém ve středu porazili Košice 31:22 (17:11).

„Na úvod jsme dvakrát porazili Hranice, zejména po druhé přesvědčivé výhře mohla nastat euforie z dobrých výsledků. Turnaj z minulého týdne v Jičíně nám vystavil zrcadlo, jak na tom nyní jsme,“ přiznává bývalý zkušený házenkář a reprezentant.

Jeho výběr ve čtyřech duelech uhrál jedno vítězství. Nejprve s domácími těsně prohrál, poté vysoko padl s úřadujícím mistrem z Plzně.

„Byla to velká škola, zkušený soupeř nás přinutil prozřít,“ přiznává kouč naposledy právě Západočechů.

„Proti Povážské Bystrici jsme předvedli nejlepší poločas, byli o třídu lepší a nakonec vyhráli o pět branek. Jako noc a den však byl následný duel s účastníkem nejvyšší polské soutěže Glogowem, se kterým jsme až po zatažení obrany uhráli přijatelnou porážku o pět branek,“ popisuje Tonar.

„Tragédii z turnaje neděláme, naopak. Prostor dostala celá lavička, nešlo nám primárně o výsledek. Věřím, že si z turnaje kluci vezmou dobré věci a příště se vyvarují zbytečných chyb.“

I přes všechny změny se bude Zubří v další sezoně prezentovat dvěma typy obrany.

„Zatím zatažená nám sedí více než ta vytažená s jedním hrotem. Až čas ukáže, kterou budeme preferovat, která nám přinese více úspěchů,“ je pragmatik kouč.

Když v červnu přicházel do Zubří, účast v evropských pohárech byla spíše snem. Nakonec je realitou a nyní všichni čekají, jak k nim bude los v rámci Chalenge Cupu příznivý.

„Je skvělá zpráva, že se vedení rozhodlo i v této nelehké době přihlásit. Na druhou stranu je stále otázkou, zda koronavirus na podzim dovolí poháry vůbec rozehrát,“ upozornil Tonar.

„Byla by to velká škoda nejen pro hráče, ale i fanoušky, kteří by si to zasloužili.“

Každopádně pro mladé zuberské mužstvo by byla účast v poháru obrovskou školou.

„Každý zápas, kolo nám pomůže. Nedáváme si žádné cíle, ještě ani nevíme, koho nám los ve třetí nejprestižnější soutěži v příštím týdnu určí,“ krčí rameny trenér.

A koho by si přál? V první řadě si nepřeje žádné daleké cestování. I kvůli ekonomice. Ve hře totiž budou i cesty do dalekého Ruska či na Island.

„Žádné konkrétní jméno nemám. Top kluby z Neměcka, Francie a Španělska hrají kvalitnější poháry, v našem koši budou hlavně celky z východního bloku. Osobně bych si přál někoho z Rakouska, Švýcarska či Holandska, tedy dostupné autobusovou dopravou. Třebaže se jedná jen o Challenge Cup, kvalita zde bude hodně vysoká a nebude snadné uspět. Bude záležet na mnoha faktorech, v neposlední řadě na aktuální formě jednotlivců. Každopádně se chceme ukázat v dobrém světle a posbírat co nejvíce zkušeností,“ slíbil fanouškům trenér Zubří Michal Tonar.

Program přípravy: 25. 8. (18): Zubří - Povážská Bystrica, 28. 8. (18): Zubří – Kopřivnice.