„Rodina i moji blízcí byli nadšeni, hlavně si na všichni mě smlsnou až přijedu i za tento článek,“ směje se Daňková, která ještě netuší, co ji premiérová nominace bude stát v kabinách obou výběru. „Uvidím po příjezdu, co na mě pokladník vymyslí,“ culí se.

Jak vás přijali na srazu?

Převážná část holek je z juniorské reprezentace, takže se moc dobře známe a jsem ráda, že se po dlouhé době vidíme a můžeme probrat novinky. Celkově je tu super kolektiv, nemám si na co stěžovat. Ani na trenéry. (smích)

Cítíte šanci případné nominace na kavlifikační dvojzápas se Švýcarskem?

Jsem realista, i přesto že bych si to moc přála, moc dobře vím, že jsou tam zkušenější a daleko lepší holky. Doufám, že se jim vyhnou zranění a do Švýcarska odjedou v plné a nejsilnější sestavě. Budu je ale samozřejmě sledovat na dálku. Švýcarky jsou kvalitní a nevyzpytatelný tým. Přesto si myslím, že postup holky vybojují!

Co si od kempu v Luhačovicích slibujete?

Nic konkrétního, každopádně je to pro mě nová zkušenost. Tréninky mi ukazují, na čem musím zapracovat. Jsem moc ráda, že tu mohu být.

Co vás v Luhačovicích zaujalo?

Líbilo se mi, že máme stejné tréninky jako A-tým, který se připravuje v Zubří a nacvičujeme stejné kombinace.

Jak funguje házenkářská bublina?

Jako na každém reprezentačním sraze se spí s týmem v jedné budově. Situace je nyní kvůli koronaviru o hodně přísnější. Takže ani do víru ,,velkoměsta” nemůžeme.

Máte formu?

(Smích). Jsem ráda, že se mi zápasy posledních kol povedly a mohla jsem pomoci týmu, k co nejlepším výsledkům. Ale rozhodně mám velké rezervy a snažím se na nich postupně pracovat. Cítím, že jsme se v posledních kolech dost zvedly a jsem za to ráda. Dařilo se všem holkám a to je dobře.

Zlín má jistotu 8. příčky. Jste spokojené?

Vždy může být hůř, ale každopádně i líp. Ale dalo by se říct, že po posledních letech by se to dalo považovat za úspěch.

Jste prakticky zachráněné. Jak pojmete závěr, nadstavbovou část soutěže?

Jako doposud dáme i do dalších duelů vše a uvidíme, jak to dopadne. Musíme se připravovat zápas od zápasu, dřít na tréninku a hrát srdíčkem. Taktické věci už jsou na trenérech.

Když jste naposledy jasně porazily Porubu, účastníka play-off, nemrzí vás, že si opět nezahrajete o medaile?

Samozřejmě, že ano. Každý tým si dává před sezónou nejvyšší cíle. Řekla bych, že na začátku soutěže nám utekly body, které jsme už na konci nedokázaly dohnat.