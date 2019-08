„Tým má na play-off, boje o medaile. Především se ale chceme vyhnout psychicky náročným bojům o záchranu, což znamená skončit mezi kvartetem nejlepších českých celků,“ má jasno po odchodu Spuchláka do Mostu nová hlavní trenérka Zlína Hana Kolářová.

Vedení klubu oslovilo nespočet kandidátů na uvolněné křeslo kouče, aby ve finále došlo k dohodě s ukrajinským Petrovským.

„Po dlouhých jednáních a vyřizování vše bohužel zhatila administrativa, kvůli níž by nestihl ani začátek soutěže. Naštěstí jsme měli záložní variantu s Hankou Kolářovou, která tak tým povede se svým synem Markem v pozici asistenta celou sezonu,“ potvrdila manažerka interligového výběru Daniela Sobieská. „Po několika letech u rezervního prvoligového celku nyní chci především pomoci klubu,“ zdůraznila Kolářová.

S letní přípravou ve Zlíně panuje spokojenost. I proto, že se i přes odchod a hlavně konec kariéry tří opor podařilo získat hned dvě posily. A zejména v osobě zkušené exporubské Evy Minárčikové vidí trenérka velký potenciál.

„Je středobodem týmu, strašně důležitý človíček v komunikaci, blok obrany. Seslalo nám ji snad samo nebe, navíc i pro Evu je tato štace výzva,“ mne si ruce Kolářová.

„Jinak kádr je již uzavřen. Popravdě jsme ani nikoho dalšího nehledali, nemáme na to rozpočet. Jdeme cestou především vlastních odchovanců,“ připomněla Sobieská filozofii klubu posledních let.

V přátelských zápasech i proti kvalitním zahraničním soupeřům si Zlíňanky vedly se střídavými úspěchy. Jak to bude vypadat v reálu, prověří úvodní sobotní kolo doma od 18 hodin proti Prešovu.

„Los nemáme špatný, bude zde důležité urvat co nejvíce bodů. Soutěž je totiž dlouhá a únavná a rozhodně nechceme opět hrát o záchranu,“ zopakovala odhodlaně Hana Kolářová.

Titulární partner házenkářek Zlína za deset dnů



Osm let a šmitec! Přestože již loni hlásila konec působení ve zlínském klubu, letošní rok je podle slov manažerky interligového týmu poslední u zlínské házené.



„Nechci být trapná, tento ročník je opravdu můj poslední. Vynutily si to okolnosti v mém soukromém životě,“ upřesnila Daniela Sobieská, které v příštích měsících bude intenzivně hledat svého nástupce. „Dost lidí se motá okolo zlínské házené, do Vánoc chci mít jasno, protože poté je již třeba začít budovat tým pro další sezonu.“



Také v nadcházející sezoně bude zlínská házená pracovat se stejně vysokým rozpočtem jako loni – tedy s necelými dvěma miliony korun. A nic na tom nezměnil fakt, že interligový tým mění svůj název.



„Vše se upeklo v posledních deseti dnech, kdy jsme spolupráci s firmou PSG posunuli na úroveň titulárního partnera. Generálního sponzora nemáme, jen několik významných a drobných,“ upřesnila Sobieská.



Ve Zlíně se poprvé představí v trenérském tandemu matka se synem. „Tato kombinace samozřejmě může vyvolat celou řadu spekulací, ale celá rodina Kolářů ke zlínskému klubu dlouhodobě patří. Oba – Hanka i Marek jsou profíky. Není poprvé, aby spolupracovali lidé, kteří mají k sobě osobnější vazby,“ dodala Daniela Sobieská.