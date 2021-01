„Po třech zápasech, ve kterých jsme inkasovali dost gólů, jsme zapracovali na obraně, což se podařilo. Vzadu to bylo dobré, bohužel v útoku jsme nedokázali skórovat. Na nula gólů se těžko vyhrává,“ ví dobře nový otrokovický kouč Karel Ťopek.

Otrokovice na severu Čech poprvé inkasovaly v 8. minutě. Nedovolený zákrok Zapletala potrestal v přesilové hře Klucho, který po přihrávce prudkým švihem z pravé strany překonal bezmocného gólmana Majricha.

Pojistku přidal na začátku závěrečné části Čermák, jenž s přehledem zvládl trestné střílení. Liberecký útočník si položil otrokovického gólmana a střelou do odkryté branky pohodlně zvýšil na 2:0. „Je to obrovská škoda. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát. Bohužel jsme nedali góly,“ posteskl si brankář Panterů a nejlepší hráč hostů Kevin Majrich.

Hosté se snažili, soupeře v bojovném duelu přestříleli. Měli i šance, ale střelecky se zase trápili. „Předtím jsme měli potíže s tím, že jsme situace přehrávali, teď jsme chtěli střílet ze všech pozic, ale výsledek je nula gólů, takže nespokojenost,“ pravil Ťopek.

Šéf klubu se snažil hráče pozvednout, nahecovat, ciž se mu i podařilo. Moravané podali lepší výkon než v předcházejících duelech, na body to ale znovu nestačilo. „Trenér Ťopek přinesl nový impulz, změnila se taktika. Nasazení na trénincích je určitě větší. Všichni máme chuť vyhrávat a získávat body,“ říká Majrich.

V brance Liberce kraloval spolehlivý gólman Mück. Pochytal všech dvacet pokusů soupeře a byl ústřední postavou domácího celku.

Panteři vyšli střelecky i bodově naprázdno, ukončit dlouhé čekání na výhru se pokusí o nadcházejícím víkendu.

V sobotu by měli hrát v Pardubicích, Východočeši jsou ale momentálně v karanténě, takže duel může být odložený. V neděli pak Otrokovice hostí Chodov.

„V příštím zápasech chceme být lepší než dnes. Věřím, že příště nějaké góly vstřelíme a body získáme,“ dodal Ťopek.

Florbalová Livesport Superliga, 21. kolo

FBC Liberec - HU-FA Panthers Otrokovice 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Klucho (Čermák), 45. Čermák z trestného střílení. Rozhodčí: Furmánek, Šolc. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Bez diváků. Střely na branku: 13:20.

Liberec: Mück (Ponomarev) – Bitman, Janeček, Kárník, Klucho, Kološ – Baudisch, Čermák, Dlesk – Ferdan, Kopecký, Kořínek – Rozkovec, Salát, Stránský – Světlík, Šoltys, Valeš – Wiener.

Otrokovice: Majrich (Kubíček) – Kladivo, Kvapil, Szweda – Červenka, Gál, Grlický – Hrabal, Hronek, Hrtús – Nehila, Petřík, Sovják – Vykopal, Zapletal.

Další výsledky: Ostrava – Střešovice 0:3, Česká Lípa – Bohemians 5:14, Hattrick Brno – Sparta Praha 3:4 po samostatných nájezdech, Black Angels – Královské Vinohrady 13:8, Vítkovice – Pardubice odloženo.