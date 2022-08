Druhý rok v řadě měl nakročeno k umístění na bedně. Zatímco v minulém ročníku se Cais o skvělý výsledek připravil vlastní chybou, nyní ho postihl defekt. „Bohužel jsme s ním jeli někde od Zádveřic. Byl pomalý, možná jsme trefili kamínek, vůbec nevím. V tomto sportu se ale na kdyby nehraje, je to tvrdý sport,“ sklopil oči 23letý borec.

Zklamání bylo po konci letošní Barumky velké. „Rád bych se tu teď usmíval, jsem ale velmi zklamaný, zvláště, když vím, co bylo v sázce. Člověk jede jízdu na absolutním limitu, pak zničehonic přijde ten moment. Netuším, proč se mi to pokaždé děje a zrovna na Barumce na poslední rychlostní zkoušce. Je to už třetí ročník po sobě,“ hlesl závodník Fordu Fiesta.

Eriku Caisovi od umístění na pódiu chybělo přesně sedm vteřin, od stříbrné pozice necelých devět. Na desetinásobného vítěze závodu Jana Kopeckého ztratil 46 vteřin. „Když jsem viděl čas na první Májové, tak jsem věděl, že bude až nelidské Honzu dohnat. Dokonale zná své auto, na vítězství bych mohl pomýšlet jen v případě, kdyby udělal chybu, což se nestalo. Moc mu gratuluji k vítězství,“ smekl před někdejším mistrem světa.

Co bude muset Cais udělat, aby mu to na Barumce jednou klaplo? „Musíme mít jeden dílek ve skládance, který stále hledáme. Dokud nebudeme na stupních vítězů, tak ho nepřestaneme hledat!“

Letošní ročník Barum Czech Rally Zlín nabídl velmi náročné podmínky – od mokrých až po rozblácené tratě. Obezřetný musel být i Erik Cais. „Nebylo těžké se s nimi srovnat, ale připravit na ně. To se nám bohužel nepovedlo, netrefovali jsme se do výběru gum. Že by nám tak tato Barumka v tomto ohledu sedla, říct nemohu. Jsme ale na čtvrtém místě, až bude časem přebita poslední rychlostní zkouška, tak budu mít radost,“ nepochybuje talentovaný závodník.

Nepříznivé počasí přesto neodradilo ani nejen jeho skvělé fanoušky. „Cítil jsem od nich podporu, neskutečně byli slyšet. Celý víkend! Často přehlušeli i náš vůz. Všechna čest, patří jim ode nás velký dík,“ uzavírá čtvrtý muž letošního ročníku Barum Czech Rally Zlín.

Za rok si třeba s nimi užije medailové, vítězné pocity. Už by si to zasloužil!