,,Věděl jsem, že v Karlových Varech nebudu patřit mezi nejlepší plavce. Proto jsem spokojený, že jsem po plavání v prvním kilometru cyklistiky jel v hlavní skupině, která stíhala vedoucí čtyřčlennou skupinku. Cyklistika kvůli těžkým technickým pasážím a prudkému stoupání na Zámecký vrch letos po ranním dešti vzbuzovala obavy. Dařilo se mi však držet tempo hlavní skupiny. Před druhým depem se mi podařilo propracovat do předních pozic a díky tomu se vydat na běh v popředí početné skupiny. Bohužel po náročném kole už neměly nohy tolik šťávy a tomu jsem v běhu přizpůsobil svoje tempo. Tím jsem se zařadil k běžcům bojujícím o patnácté až dvaadvacáté místo. S konečnou 19. příčkou jsem spokojený. Jedná se zatím o můj nejlepší výsledek ve Světovém poháru,“ popsal Grebik vývoj závodu.

Plavalo se v jezeře v areálu Rolava, cyklistika byla po nájezdu do centra Karlových Varů rozložená do sedmi okruhů, jejichž součástí bylo tvrdé stoupání na Zámecký vrch. Závěrečný běh se běžel po kolonádách podél říčky Teplá.

Radim Grebik (Titan Trilife Zlín) se ve Světovém poháru v triatlonu prezentoval velmi dobrým výsledkem. V Karlových Varech vybojoval v konkurenci účastníků olympijských her v Tokiu a dalších elitních světových triatlonistů devatenácté místo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.