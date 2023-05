Reprezentant Titan Trilife Zlín Pavel Hradil začal triatlonovou sezonu smolně. Polovičního Ironmana v Černé Hoře nedokončil. V závodu přitom chtěl zaútočit na zisk bronzové příčky.

poloviční Ironman v Černé Hoře v Podgorici, Pavel Hradil | Foto: e svolením Pavla Hradila

,,V průběhu cyklistiky mě srazil z kola jeden ze soupeřů a po pádu jsem si narazil levé rameno. Měl jsem na chvíli také vyražený dech. Ležel jsem na zemi a nevěřil jsem, co se stalo. Hned jsem se snažil co nejdříve odejít z trati a lehnout si mimo silnici, aby do mě nikdo další nenarazil. Soupeř, kvůli kterému jsem spadl, se mi omluvil, a pak jel dál. Já jsem se po chvilce snažil postavit na nohy. Moc se mi to ale nedařilo. Nohy byly v pohodě bez zranění, ale hrudník a obě ramena moc ne. Dělalo mi problém, zvednou ruce nad hlavu. Proto mi bylo jasné, že jsem v závodu skončil,“ popsal nepříjemnou patálii Pavel Hradil.

Ten do Podgorici odjel s velkými ambicemi.

,,V Černé Hoře jsem chtěl prodat, na co momentálně mám. V přípravě, která od ledna probíhala bez problémů, jsem se hodně zlepšil v cyklistice i v běhu. Proto jsem na Balkáně věřil v povedený výsledek,“ plánoval nositel barev Titan Trilife Zlín.

Na trati se mu dlouho dařilo.

,,Plavání rozdělené do dvou okruhů mi ovšem moc nesedlo. Voda měla jenom kolem 15 stupňů. Z vody jsem vylézal ve druhé skupině s přijatelnou dvouminutovou ztrátou na čelo. Na kole jsem pak jel v kontaktu s Pavlem Wohlem. Ten měl informace, že soupeři před námi nejsou daleko. Pavel proto zrychlil tempo. Já jsem chvíli vyčkával a jel jsem na 6. místě se zhruba minutovou ztrátou za Wohlem. S přibývajícími kilometry jsem stahoval třetí a čtvrté místo. Pak se mi stala osudnou otočka na dálnici,“ konstatoval Hradil.

Reprezentant zlínského klubu Titan Trilife kvůli zranění zatím zrušil další triatlonové starty.

,,Momentálně nejsem schopný trénovat všechny disciplíny, proto jsem zrušil účast v závodu v rakouském St. Pöltenu. Když to půjde, tak si zazávodím v červnovém pardubickém Czechmanovi. Poté bych chtěl závodit na začátku července v Rakousku v kopcovitém Challenge ve Walchsee a v srpnu v polovičním Ironmanu v polském Gdaňsku,“ plánuje Pavel Hradil.

Závod v Černé Hoře se konal v hlavním městě Podgorici. Plavalo se v největším balkánském jezeru Skadar, cyklistiky se jela na dálnici v okolí Podgorici a závěrečný půlmaraton se běžel v centru Podgorici.